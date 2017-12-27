326 branşta toplamda 470 bin 781 kişiye meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK, çeşitli kurum ve kuruluşlarla da iş birliği yaparak destek olmaya devam ediyor.

326 branşta toplamda 470 781 kişiye meslek ve sanat eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Kocaeli’nde faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlarla da iş birliği yaparak destek olmaya devam ediyor. KO-MEK bu kez Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu ile işbirliği yaptı. İş birliği kapsamında Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu Personeline her koşulda güler yüzlü ve daha iyi iletişim kurabilmeleri için Diksiyon ve Beden Dili iletişimi hakkında eğitim verildi. Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu psiko sosyal servisinin talebi üzerine başlatılan eğitimlere kurum müdürleri ve personel katıldı.

ETKİLİ İLETİŞİM VE GÜLER YÜZ EĞİTİMİ VERİLDİ

Diksiyon ve beden dili iletişimin püf noktalarını anlatan Diksiyon Usta Öğreticisi Ahmet Kutluhan Aydoğan, eğitimlerde; Beden dili, etkili konuşma, uygulama, jest ve mimikler, nefes egzersizi, etkili iletişim gibi önemli konularda uygulamalı eğitim verdi. Karşılıklı olarak pratik uygulamaların da yapıldığı eğitimlerde personel, iletişim tekniklerini öğrenmek için ter döktü. Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca devam eden eğitimler sonunda katılım sağlayan 25 personele sınav yapılarak sertifikaları verildi.

KO-MEK’E HER YERDEN TALEP VAR

Verdiği kaliteli eğitim ile geride bıraktığı dönemde 217 farklı branşta 51 489 kişiye eğitim veren KO-MEK zaman zaman farklı kurumlarla da iş birliği yaparak hizmetlerine devam ediyor. Bünyesinde bulundurduğu usta öğreticileri her fırsatta hizmet içi eğitimlerle eğiterek daha donanımlı bir hale getiren KO-MEK, verdiği eğitimlerle de kalitesini ortaya koyuyor. Birçok kurum ve kuruluş ta KO-MEK ile iş birliği içinde kendi personeline eğitim vererek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.