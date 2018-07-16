KO-MEK’te Yaz Başka Güzel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında yaz ayları bir başka güzel geçiyor. Bu yıl ilk kez yaz aylarında eğitimlerine devam eden Halk Üniversitesi’nde, eğitimin yanı sıra eğlenceli faaliyetler de dikkat çekiyor. KO-MEK, yaz döneminde kursiyerleri için birbirinden farklı sosyal etkinlikler düzenliyor. Bu sayede kursiyerler yaz döneminde bir yandan derslerine ara vermezken, diğer yandan da kendileri için organize edilen faaliyetlerle yazın tadını çıkarıyor.

SOSYAL FAALİYETLER DÜZENLENİYOR

KO-MEK, eğitimlerini yıl boyunca devam ettirme kararı aldı. Bu çerçevede eğitimler, 43 kurs merkezinde ve 326 branşta devam ediyor. Ancak dönemin yaz olması nedeniyle derslerin yanı sıra kursiyerler için bir dizi sosyal faaliyet programı hazırlandı. Kursiyerler tarafından memnuniyetle karşılanan sosyal aktivitelerin ilki ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

ORMANYA’YI GÖRME FIRSATI BULDULAR

KO-MEK usta öğreticileri ve kursiyerler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan, Kartepe Uzuntarla’daki Doğal Yaşam Parkı Ormanya’yı gezdi. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı unvanına sahip bu değerli alanı gezi vesilesiyle görme şansı bulan kursiyerler, yeşil ve doğanın içinde muhteşem bir gün geçirdi. Kursiyerler ayrıca bin 890 dönüm alana sahip parkta yaşayan hayvanları da gördü.

MİÇO KOYUNA UĞRADILAR

Gezi sadece Ormanya ile sınırlı kalmadı. Ormanya’nın ardından Kandıra Kerpe’deki Miço Koyu’na giden kursiyerler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerle bir cazibe merkezi haline gelen koya hayran kaldı.

KURSİYERLERDEN KO-MEK’E TEŞEKKÜR

Kursiyerler, KO-MEK’in yaz aylarında da kendilerini düşünmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kursların bir yıla yayılmasıyla yaz aylarında da derslerine devam edebildiklerini hatırlatan öğrenciler, “Yaz aylarında eğitimimize ara vermemiş olduk. Ayrıca KO-MEK yazı daha eğlenceli geçirmemiz için bir de son derece güzel faaliyetler düzenledi. Bu sayede Kocaeli’nin en güzel yerlerini görme fırsatı buluyoruz. Bizlere bu fırsatları sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

YAZ EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan KO-MEK’in yaz eğitimleri devam ediyor. Vatandaşlardan gelen yoğun istek çerçevesinde Kur’an-ı Kerim eğitimi yanı sıra istihdam kursları arasında yer alan; Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Giyim Üretim Teknolojisi, Asansör Sistemleri Bakımı ve Onarımı içeren Elektrik Elektronik Teknolojisi, Gaz Altı (mig – mag), Örtülü Elektrot ve Ark Kaynağı ile Tig Kaynakçılığına yönelik Metal Teknoloji kursları, Havuz Suyu Operatörlüğü, Arıcılık, Büro Yönetimi ve Sekreterlik gibi eğitimler devam edecek.

BAŞVURULAR KO-MEK.ORG ADRESİNE

Yaz dönemi kayıtları, KO-MEK’in www.komek.org. İnternet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar bu adres üzerinden istedikleri branşı seçerek, başvuru yapabiliyor.