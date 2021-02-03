KO-MEK’te Yüz Yüze Eğitim Başlıyor

Kocaeli’nin Halk Üniversitesi olan Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, 8 Şubat Pazartesi günü yeni eğitim dönemine başlıyor. Salgın tedbirleri kapsamında bir süredir uzaktan gerçekleştirilen dersler, 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren yüz yüze yapılacak. Yüz yüze eğitime geçilmesi nedeniyle kurs merkezlerinde üst seviyede salgın tedbirleri uygulanacak.

12 İLÇEDE 43 KURS MERKEZİNDE

Yeni eğitim dönemi KO-MEK’in 12 ilçedeki 43 merkezinde eş zamanlı olarak başlayacak. Bu dönemde; Metal Teknolojisi(Kaynakçılık), Bilişim Teknolojileri ve Tasarım, Muhasebe ve Finansman, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Yabancı Diller, Türk İşaret Dili, Çocuk Gelişimi Branşlarında eğitim verilecek. Diğer alanlar ve branşlar katılım belgeli açılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÖZ ÖNÜNE ALINACAK

Resmi olarak eğitime açılacak olan gruplarda kursiyer sayısı 12 kişi olacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle hafta sonu olan tüm gruplar uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI KURSİYERLER

KO-MEK, 65 yaş üstü ile 20 yaş altı kursiyerleri için de yeni bir uygulama gerçekleştirecek. Bu gruptaki kursiyerlerin sokağa çıkma saatleri dikkate alınarak planlama yapılacak.

HİJYEN KURALLARI EN ÜST SEVİYEDE UYGULANACAK

KO-MEK yeni eğitim döneminde yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimleri korona virüs salgını nedeniyle üst düzey tedbirler doğrultusunda yürütecek. Bu nedenle kurs merkezlerinin girişlerinde kursiyerlerden HES kodu istenecek ve ateş ölçülecek. HES kodu gösteremeyen hiçbir kursiyer, derse alınmayacak. Tüm kursiyerler derslerde maske takacak. Her ders sonunda temizlik personeli tarafından derslikler temizlenecek. Derslik metre kareleri ve dersliğe alınacak azami kursiyer sayısı dikkate alınarak, 4 m2 başına 1 kursiyer düşecek şekilde kursiyer sayısı ayarlanacak. Teneffüs aralarında sınıflar havalandırılacak, yine aralarda sosyal mesafe kuralına uyulacak.

KURS MERKEZLERİNDE HİJYEN TİTİZLİĞİ

Öte yandan KO-MEK, yeni eğitim dönemi öncesinde tüm kurs merkezlerinde halk sağlığına verdiği önem çerçevesinde hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Eğitmenler ve kurs merkezi personeli tüm alanlarda sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda bilgilendirildi. Kapı kolları, lamba anahtarları, lavabolar, merdiven korkulukları gibi elle temasın yoğun olabileceği alanlarda düzenli ve sık sık temizlik yapıldı. Bu uygulama eğitim boyunca sürecek. Ellerin usulünce yıkanması esas olmakla birlikte dezenfektanların kullanımı teşvik edilecek. Kurs binası sınırlarında iç alanda kalan ve sosyalleşmeye imkân sağlayan oturma grupları kaldırıldı. Derslerde klima sistemleri çalıştırılmayacak, odalarda pencere ve kapılar açık tutularak doğal havalandırma sağlanacak. Personellin, eğitmenlerin ve kursiyerlerin sağlık durumu takip edilerek, hastalık belirtileri tespiti halinde derhal ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

BAŞVURULAR KO-MEK.ORG ADRESİNE

KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden yapabilecek.



















