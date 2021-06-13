KO-MEK’te Yüz Yüze Eğitimlere Yeniden

Pandemi koşullarının en üst seviyede uygulandığı KO-MEK’te yüz yüze eğitimler başladı.





Korona virüs tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nda dersler kaldığı yerden yüz yüze devam ediyor. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından derslerin yanı sıra teneffüsler sırasında da taviz verilmiyor.

KO-MEK AİLESİ DERSLERE BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni kademeli normalleşme sürecinden sonra yüz yüze eğitimler KO-MEK’in 12 ilçedeki 43 kurs merkezinde eş zamanlı olarak başladı. Özlemin bitmesiyle kursiyerler, seçtikleri branşlardaki dersleri ile yeniden buluştu. Hafta sonu derslerinin pazar günü sokağa çıkma yasağının devam etmesinden dolayı isteyen gruplara online olarak eğitimler verilmeye devam ediliyor.

HİJYEN EĞİTİMİ VE KURBAN KESİM ELAMANI KURSU AÇILIYOR

Tüm kurs merkezlerinde devam eden mevcut eğitimlere ayrıca Hijyen Eğitimi ve Kurban Bayramının yaklaşması dolayısıyla Kurban Kesim Elemanı kursu da eklendi. KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden yapabilir.

HİJYENDEN TAVİZ YOK

Yeni eğitim dönemi yaşanan salgına karşı alınan tedbirlerle başladı. Yüz yüze eğitim başlamadan önce KO-MEK kurs merkezlerindeki kapı kolları, lamba anahtarları, lavabolar, merdiven korkulukları gibi elle temasın yoğun olabileceği alanlarda temizlik yapıldı. Kurs binası sınırlarında iç alanda kalan ve sosyalleşmeye imkân sağlayan oturma grupları kaldırıldı. Kursiyerlerin kurs merkezlerine girişlerinden itibaren uygulanacak tedbirler konusunda eğitim kadrosu ve personel detaylı olarak bilgilendirildi.

HES KODU GÖSTERMEK MECBURİ

Kursiyerler tedbirler nedeniyle kurs merkezlerine HES kodu göstererek alınıyor. Ayrıca bina girişlerinde tüm kursiyerlerin ateşi ölçülüyor. Maske takmanın zorunluğu olduğu derslerde klima çalıştırılmıyor, odalarda pencere ve kapılar açık tutularak doğal havalandırma sağlanıyor.



















