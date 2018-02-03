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KO-MEK’ten çalışanlarına seminer

Eğitime verilen arayı değerlendiren KO-MEK kurs sorumluları ve sorumlu yardımcılarına 2 gün boyunca seminer verdi.

KO-MEK'ten çalışanlarına seminer

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:56

Verdiği meslek ve sanat eğitimleri ile halk üniversitesi unvanını alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları eğitime verilen iki haftalık arayı değerlendirerek kurs merkezi sorumlu ve sorumlu yardımcılarını kurum içi eğitime aldı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen seminere İletişim Uzmanı Fatih Akbaba; Kurum İçi İletişim Teknikleri ve Zor İnsanlarla Baş Etme Yolları, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk; Takım Olma ve Liderlik Becerileri, İl Müftü Yardımcısı Ravza Cihan; İslam'da Aile konularında konuşma yaptı. Kurs sorumluları ve sorumlu yardımcıları seminer süresi sonunda; kurum içerisinde etkili iletişim kurma, yetişkin eğitiminin temel özelliklerini kavrama, kurum içerisinde gerekli eğitim ihtiyacını belirlemeye yönelik ihtiyaç analizi yapabilme, süreci raporlayabilme becerisine sahip olmaya yönelik bilgiler edindi.

AKBABA; “İLETİŞİMDE YETERİNCE AÇIK OLUN”

Seminer programında İletişim Uzmanı Fatih Akbaba Kurum İçi İletişim Teknikleri ve Zor İnsanlarla Baş Etme konularında konuşma yaptı. İletişimde en önemli faktörün önce dinlemeyi bilmek olduğunu ifade eden Fatih Akbaba ”İletişimde etkili olabilmek için alıcının dikkatini çekecek etkili cümleler kullanın. Konuşmanızı adeta kodlayarak yapın, karşınızdakinin sizi anladığından ve yeterince anlaşılır olduğunuzdan emin olun” dedi. Akbaba ayrıca iletişimin mutlaka yüz yüze yapılmasının önemine değindi.

ÖZTÜRK; “TAKIM OLMAYI BAŞARIN”

Seminere konuşmacı olarak katılan bir diğer isim ise Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk oldu. Öztürk konuşmasında; Takım olma ve liderlik becerisi hakkında bilgi verdi. Kurs yönetici ve yardımcılarını uyaran Baki Öztürk, “Çalıştığınız bölgelerde ekip arkadaşlarınızla bir takım olun ve liderlik becerilerinizi geliştirin” dedi. Seminerde son olarak konuşan Kocaeli İl Müftü Yardımcısı Ravza Cihan İslam’da aile hakkında bilgi verdi. “Eğiticinin eğitimi” konulu eğitimlerde kurs yöneticileri ve yönetici yardımcılarını bilgilendiren KO-MEK, seminerlerine motivasyon çalışmalarıyla devam edecek.

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