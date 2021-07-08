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KO-MEK’ten GTÜ’ye Office Programı eğitimi

Office Programının tüm detayları Gebze Teknik Üniversitesi personele aktarıldı.

KO-MEK'ten GTÜ'ye Office Programı eğitimi

08 Temmuz 2021 Perşembe 09:54

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Gebze Teknik Üniversitesi personeline “Office Programı” eğitimi verdi. Online olarak verilen eğitim, Office programının üniversite personeli tarafından daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak.

 

OFFİCE PROGRAMI TÜM DETAYLARI İLE ÖĞRETİLİYOR

Gebze Teknik Üniversitesi’nin talebi üzerine düzenlenen eğitim kapsamında Office Programının tüm detayları personele aktarılacak. Eğitimlerde World metin seçmenin farklı seçenekleri ile seçme işlemi, resim ekleme ve arka planı kaldırma, tablo ekleme, smartart, grafik ekleme, içindekiler tablosu oluşturma, dipnot, kaynakça oluşturma ve belge üzerinde değişiklik yapma gibi konular işlendi.  

 

NELER ÖĞRETİLECEK

Bu çerçevede, World, Excell ve Power Point uygulamalarnını anlatıldığı eğitimler de online olarak verildi. Hemen hemen her alanda kullanılan bir yazı yazma programı olan World eğitiminde personelin etkin ve pratik kullanımı sağlandı. Bu aşamada personele, hızlı erişim araç çubuğu, sekmeler, başlık, pencere düğmeleri, şeritler ve sayfa görünümleri gibi uygulamaları gösterilecek.

 

TOPLAM 49 SAATLİK EĞİTİM

Gebze KO-MEK Kurs Merkezi’nde online olarak başlatılan eğitimler toplamda 49 saat sürdü. Eğitime Gebze Teknik Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan personel katıldı.













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