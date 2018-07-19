KO-MEK’ten İstihdama Yönelik Yeni Branş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, istihdama yönelik yeni bir branş ile vatandaşlara eğitim hizmeti vermeye başladı. Bugüne kadar bünyesindeki istihdam kurslarıyla birçok vatandaşı iş sahibi yapan KO-MEK, açtığı Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Branşı ile tarım alanında önemli bir istihdam penceresi açtı. Bu branşta eğitim alan vatandaşlar ellerindeki KO-MEK sertifikası ile devletten tarım desteği alabilecek.

KO-MEK SERTİFİKASI ALTIN DEĞERİNDE

Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Branşı kısa bir süre önce açıldı. Vatandaşların talebi üzerine açılan yeni branşa Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul ve Bolu gibi çevre illerden de büyük ilgi var. Zira bu branşın sertifikası iş kurma yönünde büyük önem taşıyor. Bu nedenle KO-MEK sertifikası da tohum yetiştiriciliği alanında ve devletten gerekli teşvikleri alabilme yolunda adeta altın değeri taşıyor.

YUVACIK KURS MERKEZİ’NDE BAŞLADI

KO-MEK’in istihdam alanındaki bu önemli branşı Yuvacık Kurs Merkezi’nde başladı. Çok sayıda vatandaş Tıbbı Aromatik Bitki Yetiştiriciliğini öğrenmek için başvuru yaptı. Kursta, öğrencilere, tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliğinin teknik detayları anlatılıyor. Bunun yanı sıra zaman zaman araziye çıkılarak, bitkilerin soğan ve tohum ekimleri konusunda pratik uygulama yaptırılıyor.

TIBBI AROMATİK BİKTİ YETİŞTİRİCİLİĞİ NEDİR?

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, gıda, baharat, boya, ilaç, kozmetik ve parfüm olmak üzere birçok alanda yaygın şekilde kullanılıyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin günümüzde tarla ve bahçe tarımından park ve peyzaj düzenlemelerine kadar oldukça yaygın bir kullanım alanı bulunuyor. Dereotu, maydanoz, lavanta, safran, hardal tıbbi ve aromatik bitkilerden sadece birkaçı. Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok değişik alanlarda ve sanayi kollarında tüketimine ek olarak bu bitkilerin dünya pazar hacmi her geçen gün artıyor. Örneğin, tıbbı aromatik bitkiler içinde yer alan lavanta, hem ilaç sanayisi, hem de kozmetik ürünlerinde kullanılıyor. Elindeki sertifikası ile devlet teşviki almış bir lavanta üreticisi, mahsulünü iç ve dış piyasaya satabiliyor.