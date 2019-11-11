KO-MEK’ten kardeş Kağıtspor’a anlamlı “Vefa”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, eğitim çalışmalarının yanı sıra sürdürdüğü sosyal projeleriyle bizi biz yapan değerlere sahip çıkmayı sürdürüyor. Vefa Projesi ile verdiği eğitimi adeta taçlandıran KO-MEK bu defa da yardım elini kardeş Kağıtspor Kulübü’ne uzattı. KO-MEK Giyim Branşı kursiyerleri,

Kağıtspor Kulübü İzcilik Branşına ait eskimiş uyku tulumlarını yeniledi. Vefa Projesi, bu vesileyle kurum içi dayanışmanın en güzel örneklerinden birini vermiş oldu.

ESKİMİŞ UYKU TULUMLARI YENİLENDİ

KO-MEK Giyim Kursiyerleri Kağıtspor Kulübü İzcilik Branşına ait uyku tulumlarının eskimiş olduğunu gözlemledi. Bu tulumlara tadilat yapılması durumunda yeniden kullanılabileceğine karar veren kursiyerler, vakit kaybetmeden harekete geçti. Kursiyerler, uyku tulumların kurs merkezine getirilmesi ile birlikte hemen işe koyularak, yenilemeye başladı. İlk olarak eskimiş fermuarlar sökülerek yenileriyle değiştirildi. Ardından sökükler ve kopmuş düğmeler dikildi.

YENİSİNİ ARATMADI

Yapılan tadilat çalışması sonrasında ise uyku tulumları adeta yenilendi. Kursiyerler, tadilat işleminin ardından uyku tulumları katlayarak, özel torbalarına yerleştirdi ve teslim edilmek üzere Kağıtspor Kulübü’ne gönderdi.

KAĞITSPOR GURURUMUZ, FAYDALI OLDUYSAK NE MUTLU

Uyku tulumların tadilatını yapan kursiyerler, böylesine faydalı bir faaliyette bulundukları için mutlu olduklarını dile getirdi. Kağıtspor Kulübü’nün kentin önemli bir değeri olduğuna dikkat çeken kursiyerler, “Kağıtsporumuz 28 branşta binlerce lisanslı ve aktif sporcusu ile hem kentimizin hem de ülkemizin gururu olan bir spor kulübü. Onlar için yaptığımız bu çalışma ile faydalı olduysak ne mutlu bize” dedi.

KO-MEK VEFASI KOCAELİ İLE SINIRLI DEĞİL

Proje kapsamında bugüne kadar çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım eli uzatıldı. Kocaeli’nin yanı sıra Türkiye’nin doğu illerine de KO-MEK Vefası ulaştı. Özellikle bayram arifeleri öncesinde doğu illerindeki çocuklar için kursiyerler tarafından kabanlar dikildi, bereler örüldü. Hediye kolileri yapılarak doğuda yaşayan çocuklara bayram sevinci gönderildi.

KO-MEK VEFASI PROJESİ NEDİR?

KO-MEK Vefası Projesi, ihtiyaç sahibi kişi ya da kurumlara, KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen ürünlerin gönderilmesi ve bunun yanı sıra yine ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki küçük onarımların yapılmasını içeriyor. KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen, gömlek, pantolon, elbise, perde, örtü ve nevresimler ihtiyaç sahibi kişi ve kurumlara gönderiliyor. Proje ile kursiyerler, yaşadıkları mahallelerine karşı vefasını göstererek, sosyal farkındalık projelerinin içinde yer alıyor.













