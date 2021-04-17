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KO-MEK’ten KOTO Üyelerine Hijyen Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), sivil toplum örgütlerine online hijyen eğitimi veriyor

KO-MEK'ten KOTO Üyelerine Hijyen Eğitimi

17 Nisan 2021 Cumartesi 14:44

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra kentin önde gelen sivil toplum örgütlerine de katkıda bulunmaya devam ediyor. Şimdiye kadar birçok sivil toplum örgütüne çeşitli konularda eğitim veren KO-MEK, bu kez Kocaeli Ticaret Odası’nın isteği doğrultusunda üyelerine online hijyen eğitimi verdi.

 

ONLİNE EĞİTİME YOĞUN İLGİ

KO-MEK’in online olarak verdiği hijyen eğitimine KOTO üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Verilen eğitimde pandemi döneminde cafe, restoran ve lokantalarda servis hizmeti yapan kurum çalışanlarına öncelik verildi. Servis çalışanlarına yönelik kişisel hijyen ve gıda hijyeni anlatıldı.

 

KİŞİSEL BAKIM NASIL OLMALI

Yiyecek içecek hizmetleri ile uğraşan işletmelerin personel hijyeninin ve kişisel bakımının önemli olduğunu belirten KO-MEK Usta Öğreticileri konuşmasında; “İşletmelerde hijyen için önce personel temizliğine dikkat edilmeli. Personelin kişisel bakımı özellikle el hijyeni vücut temizliği ve saç bakımı konularında bilinçlendirilerek dikkatli ve bakımlı olmaları gerekir. Personelin iş yerinde üniformalarının kesinlikle temiz bir yedeği bulunmalı ve iş esnasında yapmış olduğu göreve uygun kıyafetler giymeli. Personel özellikle temiz önlükler kullanarak hem müşteriye güven vermeli hem de kendi sağlığını korumalıdır” diye ifade etti.

  
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