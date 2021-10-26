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KO-MEK’ten Kurumlara Eğitim Desteği

Kurum ve kuruluşlara eğitim veren KO-MEK, bu kez Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeline doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi eğitimi verdi.

KO-MEK'ten Kurumlara Eğitim Desteği

26 Ekim 2021 Salı 09:16

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) eğitimler yüz yüze ve pandemi koşulları çerçevesinde tüm hızıyla devam ediyor.

Birçok kurum ve kuruluşla ortaklaşa düzenlediği programlarda kurum çalışanlarına eğitim veren KO-MEK, bu kez Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğünde görev yapan personele doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi eğitimi verdi.

 

KO-MEK KURUMLARIN YANINDA

351 branşta toplamda 688 bin 334 kişiye meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi yeni dönemde de Kocaeli’nde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu eğitimleri alanında usta, öğreticiler eşliğinde gerçekleştiriyor.

 

2 GÜNLÜK EĞİTİM ALDILAR

Hasan Gemici Spor Salonunu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimlere Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğünde görev yapan 58 çalışan katıldı. Oldukça verimli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar usta öğreticilerle karşılıklı soru cevap şeklinde, merak ettikleri konular üzerinde detaylı bilgi alma fırsatı buldu.  Eğitimlerde doğalgaz yakıtı ve kalorifer kazanı kullanımı hakkında bilgiler verildi.

 

DOĞALGAZ YAKITININ KULLANIMI ANLATILDI

Doğalgaz yakıtının özellikleri, ısınmada kullanılan doğalgaz türleri oluşumu ve nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgiler vererek katılımcıların konuyu daha iyi anlamasını sağlayan eğitimciler, doğalgaz yakıtının kullanımı ve tehlikeleri hakkında uzun uzun bilgiler aktardı.

 

ARTIK DAHA BİLİNÇLİLER

Kursa katılan Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğünde görev yapan personel verilen eğitimleri dikkatlice dinleyerek uzun uzun notlar aldı. Eğitimler sonucunda sertifikalarını alan Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve eğitimleri eksiksiz olarak yerine getiren KO-MEK’e teşekkür etti.

 

 









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