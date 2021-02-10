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KO-MEK’ten Müftülük Personeline Online Sosyal Medya Eğitimi

Sosyal medya yönetimi, hesapların kullanımı ve sosyal medya paylaşımları gibi konularda kapsamlı eğitim veriliyor

KO-MEK'ten Müftülük Personeline Online Sosyal Medya Eğitimi

10 Şubat 2021 Çarşamba 12:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, Halk Eğitiminin yanı sıra kent dinamiklerinden gelen eğitim taleplerine cevap vermeye devam ediyor. KO-MEK, hafta başından itibaren, Kocaeli İlçe Müftülüklerinde görev yapan personele internet ve e-posta yönetimi konusunda eğitim vermeye başladı. Bu kapsamında İlçe Müftülüğünün ilgili personeline sosyal medya yönetimi, hesapların kullanımı ve medya paylaşımları gibi önemli başlıklarda bilgi aktarılıyor. Pandemi dönemi olması nedeniyle eğitim online olarak gerçekleştiriliyor.

 

5 GÜNLÜK KAPSAMLI EĞİTİM

KO-MEK usta öğreticisi tarafından verilen eğitim beş gün boyunca 09.30-11.30 arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılara öncelikli olarak internet konusunda temel eğitim veriliyor. Ardından Web Teknolojilerinin Gelişimi, İnternet ve Bilgi Güvenliği konusu anlatılacak. Temel bilgilendirmenin ardından sosyal medya eğitimine geçilecek.

 

SOSYAL MEDYA RİSK VE AVANTAJLARI

Eğitimin bu bölümünde sosyal medya riskleri ve avantajları anlatılacak. Ayrıca Türkiye’de sosyal medya ve internet kullanımı konusunda bilgiler verilecek. Konu esnasında sosyal medya güvenliği ve kişisel verilerin korunması konuları da Müftülük personeline detaylı olarak aktarılacak.

 

PERSONELE KATILIM BELGESİ VERİLECEK

Eğitim sosyal medya paylaşımları hakkında verilecek ip ucu bilgileriyle desteklenecek. Eğitim sonunda İlçe Müftülük Personeline katılım belgesi verilecek.

 

KO-MEK EĞİTİM TALEPLERİNE CEVAP VERDİ

KO-MEK çağın en önemli iletişim aracı olan sosyal medya konusunda daha önce de gelen talep doğrultusunda birçok kuruma eğitim verdi. Son olarak Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyelerine sosyal medya konusunda geniş kapsamlı eğitim verildi. Eğitimde sosyal medyanın önemi, yeni ve eski medya arasındaki farklar, sosyal medya platformları ve sosyal medya reklamcılığı gibi önemli başlıklar ele alındı.








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