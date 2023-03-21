KO-MEK'ten Ormanya'da Hayvan Bakıcılığı Eğitimi

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya, çalışanlarına eğitim desteği vermeye devam ediyor. Ormanya bünyesinde hayvan bakımı ile ilgilenen personelin katıldığı ve hayvanların beslenmesi, sağlık ve üreme gibi birçok konuda teorik ve pratik konuların anlatıldığı eğitimler toplamda 108 saati kapsıyor. KO-MEK kurs merkezi tarafından planlanan eğitimler, Ormanya’da görev yapan Veteriner hekim Muhammet Nalkıran tarafından verildi.

KANATLI HAYVANLARDA PARAZİT VE HASTALIKLAR

Eğitimlere Ormanya bünyesinde hayvan bakımı ile ilgilenen personel katıldı. İki modül eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde kanatlı hayvanların bakımı ve barınak temizliği, kanatlı hayvanları iç ve dış parazitlere karşı koruma ve kişisel hijyen, zoonoz hastalıkları ve önleyici yöntemlerin yanı sıra dezenfeksiyonu hakkında bilgiler verildi.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ

Ormanya’da çalışan personelin hayvana yaklaşımı zapturat yönteminin gösterildiği bir diğer modülde günlük barınak kontrollerinin önemi, hayvanların beslenmesi ve yem bitkileri çeşitliliği aktarıldı. Hayvanlarda üreme ve doğum konusunda detaylı bilgilerin aktarıldığı eğitimde iş sağlığı ve güvenliği hakkında önemle duruldu.

ULUSLARARASI GEÇERLİ SERTİFİKA

Türkiye’de ilk defa uluslararası geçerliliği olan hayvan bakıcılığı sertifikaları ile yurt içi ve yurtdışında artık profesyonel olarak hayvan bakıcılığı yapabilecekler.