GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KO-MEK'ten Ormanya'da Hayvan Bakıcılığı Eğitimi

KO-MEK tarafından planlanan program kapsamında Ormanya’daki ilgili personele hayvan bakıcılığı eğitimi verildi. Eğitime katılanlar sertifika alacak

KO-MEK'ten Ormanya'da Hayvan Bakıcılığı Eğitimi

21 Mart 2023 Salı 10:39

 

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya, çalışanlarına eğitim desteği vermeye devam ediyor. Ormanya bünyesinde hayvan bakımı ile ilgilenen personelin katıldığı ve hayvanların beslenmesi, sağlık ve üreme gibi birçok konuda teorik ve pratik konuların anlatıldığı eğitimler toplamda 108 saati kapsıyor. KO-MEK kurs merkezi tarafından planlanan eğitimler, Ormanya’da görev yapan Veteriner hekim Muhammet Nalkıran tarafından verildi.

 

KANATLI HAYVANLARDA PARAZİT VE HASTALIKLAR
Eğitimlere Ormanya bünyesinde hayvan bakımı ile ilgilenen personel katıldı. İki modül eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde kanatlı hayvanların bakımı ve barınak temizliği, kanatlı hayvanları iç ve dış parazitlere karşı koruma ve kişisel hijyen, zoonoz hastalıkları ve önleyici yöntemlerin yanı sıra dezenfeksiyonu hakkında bilgiler verildi.

 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ
Ormanya’da çalışan personelin hayvana yaklaşımı zapturat yönteminin gösterildiği bir diğer modülde günlük barınak kontrollerinin önemi, hayvanların beslenmesi ve yem bitkileri çeşitliliği aktarıldı. Hayvanlarda üreme ve doğum konusunda detaylı bilgilerin aktarıldığı eğitimde iş sağlığı ve güvenliği hakkında önemle duruldu.

 

ULUSLARARASI GEÇERLİ SERTİFİKA

Türkiye’de ilk defa uluslararası geçerliliği olan hayvan bakıcılığı sertifikaları ile yurt içi ve yurtdışında artık profesyonel olarak hayvan bakıcılığı yapabilecekler.  

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Büyükşehir, Hatay Esnafına 7 Noktada Prefabrik Çarşı Kuruyor Kocaeli Büyükşehir, Hatay Esnafına 7 Noktada Prefabrik...
Başkan Büyükakın” Nevruz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirsin” Başkan Büyükakın” Nevruz, birlik ve beraberliğimizi...
Büyükşehir'den 10 Yeni Tramvay Aracı İhalesi Büyükşehir'den 10 Yeni Tramvay Aracı İhalesi
Büyükşehir, Çanakkale Annelerini Unutmadı Büyükşehir, Çanakkale Annelerini Unutmadı
Bir Alana Sıkışmış Gibi Hissediyorsanız Dikkat, Bu Hastalığa Yakalanmış Olabilirsiniz Bir Alana Sıkışmış Gibi Hissediyorsanız Dikkat,...
İhsaniye’de Çiftçilere Yönelik Bilgilendirme Yapıldı İhsaniye’de Çiftçilere Yönelik Bilgilendirme...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Kocaeli Büyükşehir, Hatay Esnafına 7 Noktada...
Büyükşehir Belediyesi, Hataylı esnafın faaliyetlerine başlaması için 7 ayrı noktada çalışma başlattı...

Haberi Oku