KO-MEK'ten Polise İşaret Dili Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, engelli vatandaşlara yönelik duyarlı ve misyonuna uygun faaliyetlerini, gerçekleştirdiği eğitimlerle taçlandırıyor. KO-MEK, bu kapsamda son derece anlamlı bir eğitim çalışması başlattı. Kentin Halk Üniversitesi, bünyesindeki işaret dili branşı aracılığıyla, polislere işaret dili eğitimi veriyor. Eğitim, işitme engelli vatandaşların toplumsal olaylardaki olası mağduriyetinde hayati önem taşıyacak. İşitme ve konuşma engelli bir vatandaş bu sayede karşısındaki işitme engelli eğitimi almış bir polisle doğrudan iletişime geçebilecek.

BAŞİSKELE POLİS MERKEZİ’NDE

KO-MEK söz konusu eğitimlerine Nisan ayının son haftasında başladı. Eğitimler, Başiskele Polis Merkezi’nde tüm hızıyla sürüyor. KO-MEK İşaret Dili usta öğreticileri tarafından verilen eğitime halen 26 polis memuru katılıyor.



NELER ÖĞRETİLİYOR?

Eğitimde polislere öncelikli olarak işaret dili alfabesi öğretiliyor. Ardından kelime bilgisine geçiliyor. Bu çerçevede işitme konuşma engelli bir vatandaşın polisle iletişiminde gerekli olan kelimeler öğretiliyor. Eğitim ilerledikçe polisler aldıkları bu kelime bilgileriyle cümle kurmaya başlayacak. Eğitim kapsamında ayrıca aile, zaman kavramları, il ve yerleşim adları, fiiller, sağlık-güvenlik terimleri, beden dili, jest ve mimikler öğretiliyor.



ENGELLİ VATANDAŞ POLİSLE DOĞRUDAN İLETİŞİM KURACAK

Eğitim, polisin olası toplumsal olaylarda mağduriyet yaşayan işitme ve konuşma engelli vatandaşla doğrudan iletişimini sağlayacak. Bu sayede engelli vatandaş kolaylıkla ifadesini, şikâyetini ya da sorununu polise birebir aktarabilecek.



KO-MEK SERTİFİKASI ALACAKLAR

Polis memurları Ağustos ayının sonuna kadar eğitime devam edecek. Kursun sonunda KO-MEK tarafından sınav yapılacak. Sınavı başarı ile tamamlayan polis memurları KO-MEK’in İşitme Engelli Branşının Sertifikasını almaya hak kazanacak.



SAĞLIK PERSONELİNE DE EĞİTİM VERİLMİŞTİ

KO-MEK bu konudaki hassasiyetini geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiği eğitimle ortaya koymuştu. Geçen eğitim döneminde yine KO-MEK İşaret Dili Branşı usta öğreticileri tarafından İzmit Seka Devlet Hastanesi personeline işaret dili eğitimi verilmişti. Eğitime hastanede görev yapan doktordan, hemşireye, laboranttan, bilgi işlem ve güvenlik çalışanına kadar her birimden personel katılmıştı. İşaret dili eğitimini tamamlayan hastane personeli bu sayede işitme engelli hasta ya da yakınlarıyla, birebir iletişime geçme şansına sahip oldu.