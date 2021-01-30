KOAH hastası Bülent Koç: Ölünce mi emekli olacağız?

60 yaşında ve 10 yıldır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile baş etmeye çalışan Bülent Koç, gün içerisinde 16-18 saat makine yoluyla oksijen alması gerekmesine rağmen malulen emekli edilmiyor. Geçtiğimiz yıl Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde yanlış bir müdahaleyle ciğerleri sönen Koç, maluliyet talebinin iki kez reddedilmesine ilişkin, “Birçok hastaneden aldığım raporlar, kullandığım makine, ilaçlarım hepsi ortada. Sistem bizi görsün artık” diyerek tepki gösterdi.



Son 2 yıldır daha ağır KOAH ile baş etmeye çalışan Koç, Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde yanlış işlem sonucu ciğerlerinin söndürüldüğünü şu sözlerle anlattı: “10 yıl içinde Kocaeli’de hemen hemen bütün hastanelerde yattım. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine dahi sevk edildim, orada takibe alındım. 1 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde akciğerlerimde çıkan nodüllerden dolayı biyopsi yapılırken akciğerim söndürüldü, 18 gün hastanede yattım. Hastalığım bu dönemden sonra daha da ağırlaştı.”



"SİSTEM BİZİ DEVRE DIŞI BIRAKMIŞ DURUMDA"

Kocaeli Üniversitesi Hastanesinden aldığı raporda gün içerisinde 16-18 saat makineye bağlı kalması gerektiği belirtilen Koç, “Evde sürekli makineye bağlanmalıyım, odamdan mutfağa kadar yürüyemiyorum, kriz geçirecek kadar oluyorum. Araç kullanırken dahi oksijen tüpü kullanıyorum. Durumum böyle olunca malulen emekli olmak için başvuruda bulundum. Doktorlar verdiği raporda 20 metre dahi yürüyemeyeceğimi söylüyor. Buna rağmen SGK İl Müdürlüğü malulen emekli olmama ret kararı verdi, bir oran da vermediler. Ankara’ya itirazda bulunduk. Onlar da reddetti. Benim gibi binlerce hasta var biliyorum, biz ölünce mi emekli olacağız? Sistem bizi resmen devre dışı bırakmış durumda” diye konuştu.



“Bizi sistem görsün artık” diye tepki gösteren Koç, “Bizim bu yaşamımızı görsünler, bize bir şeyler sunsunlar. Kullandığım makine, ilaçlarım hepsi ortada. Emlak işiyle uğraşıyorum, 2 yıldır orayı da açamıyorum doğru düzgün işim olmuyor. Sağlıktan faydalanabilmek için mecburen her ay prim ödüyorum. Dükkânın vergisi de var, o da benim üzerime yük” dedi.



"KİMSE SORUNLARIMIZI GÖRMÜYOR"

Nefesi konuşurken dahi kesilen Koç, “Birçok hastaneden aldığım raporlar ortada. Ben nefes testine girdiğimde dahi, testi yapan sağlık görevlileri testimi veremediğimi, krize girdiğimi söylüyor. Şuan bu konuşma esnasında dahi nefesim daralıyor. Nefes testlerimin düşük olduğunu gösteren raporlarım var. Buna rağmen ben malulen emekli olamıyorum, sistem halen benim çalışabileceğimi söylüyor. Benim gibi binlerce insanın bu hastalıkla boğuştuğunu biliyorum. Kimse bizim sorunlarımızı görmüyor, dile getirmiyor. Umarım bu hastalığı çeken insanlar sorunlarını daha fazla dile getirir, sesimiz duyulur” ifadelerini kullandı.