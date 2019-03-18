Kobis Yeni İstasyonlarını Tanıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen KOBİS (Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi) Projesi büyük ilgi görüyor. İzmit Merkez’de başlayan proje daha sonra 12 ilçeye yayıldı. Seka Park’ta bulunan ve 24 bisiklet kapasiteli yeni nesil istasyon Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından tanıtılacak.

70 İSTASYON İLE HİZMET

36 istasyon ile hizmet veren KOBİS için 12 ilçede 34 yeni istasyon kuruldu. KOBİS istasyon sayısı yeni kurulan istasyonlar ile 70’e ulaştı. 12 İlçede kullanılan ve kullanıldığı ilk günden bu yana vatandaşların büyük ilgi gösterdiği KOBİS’te üye sayısı 88 bin 986’ya ulaştı.

NASIL ALINIYOR?

KOBİS, 498 Akıllı Bisiklet, 70 İstasyon, 864 Bisiklet Park alanından oluşuyor. Konumlandırılan 70 İstasyon, İzmit’te, ticaret merkezlerinde, konut alanlarında ve ulaşım odaklarında bulunarak, bisiklet yollarının üzerinde bir ağ oluşturmakta. Sistem, üye kartı, Kentkart ve kredi kartı olmak üzere 3 farklı şekilde hizmet veriyor. Akıllı bisiklet sistemini Kentkart ile kullanmak isteyen bisiklet severler; kiralama ‘kioskundan ‘bisiklet kirala’ butonunu tıklayarak kiosk üzerindeki adımları tamamlaması, sonra sistemin verdiği 4 haneli şifreyi kullanarak bisiklet kiralayabilmektedirler. Fuar içinde bulunan Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’ndaki Seyahat Kartları bürosuna başvuran bisiklet severler, üyelik sözleşmesini imzaladıktan sonra aldıkları üye kartları ile istedikleri her istasyondaki park ünitesinden bisiklet kiralayabilmekte.