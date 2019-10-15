KOBİS’te rekor, 115 bin 848 üye

Kocaeli sınırları içerisinde kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için bisiklet kiralama sistemiyle 7’den 77’ye herkesin memnuniyetini alan KOBİS, üç farklı şekilde bisiklet kiralama sistemiyle hizmet veriyor. Yeni modern hizmet binasında KOBİS’in tüm servis hizmetleri hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Hasan Aydınlık, Ulaşımpark Genel Müdürü Salih Kumbar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Çelebi ve diğer yetkililer eşlik etti.
İSTASYONLAR VE BİSİKLETLER ARTIK DAHA MODERN
Daha modern istasyonlar ve bisikletlerle vatandaşların memnuniyetinin arttırıldığını, yapılan yeniliklerle bisikletlerin daha sağlam ve estetik yapıya kavuştuğunu açıklamalarında dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Her bisiklete GPS takip cihazı takılıp, takiplerini kolaylaştırdık. Park ünitelerinin yeni versiyonları ile bisikletlerin güvenliğini de arttırdık. Dijital park ünitesi panelleri ile bisiklet alma ve iade işlemleri daha da kolaylaştı. Sistemimizin park doluluk oranlarını, arızalarını ve şikayetlerini, yazılımsal olarak 24 saat Alo 153 ile koordineli bir şekilde izliyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.