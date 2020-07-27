Koca, müdürleriyle sokak boyadı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Suadiye’den Kartepe’ye çıkan sokakta çevre temizliği ve görüntü güzelliğini sağlamak için bahçe ve hane dış cephelerini ekibiyle birlikte boyadı.

Cumartesi sabah erken saatlarde başlayan duvar boyama etkinliğinde Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte fırça salladı. Kartepe’ye çıkan Suadiye Çepni Mahallesi Muammer Caddesi’ndeki boyasız veya birbirinden farklı renklerde boyası eskimiş duvarlar, ülkemizin en popüler turizm merkezleri Bodrum, Marmaris teki sokaklarda olduğu gibi beyaz renge boyandı.





BEMBEYAZ CADDE

“Kartepe Bir başka güzel” sloganıyla yola çıkan Belediye Başkanı Kocaman, turizm cazibe merkezlerinden olan Kartepe’nin dağ yoluna çıkan caddelerinin beyaza boyanması talimatı verdi. Başkan Kocaman ilk uygulamayı ise sosyal farkındalık oluşturmak için müdürleriyle birlikte fırçayı eline alarak başlattı.

HERKES MEMNUN

Bu hareketiyle örnek olan ve çalışmayı gören Kartepelilerin takdirini kazanan Başkan Kocaman, “Hem çevremizi güzelleştirmek hem de farkındalık yaratmak istedik ve başlangıç adımını attık. Kartepeye çıkan caddelerimiz bembeyaz, tertemiz olsun istiyoruz. Bizi gören hemşehrilerimiz “başkanım biz de kendi sokaklarımızı, kapımızın önünü boyalım, çok güzel oluyor” dediler. Bunu duymak mutluluk verici. Kartepemizi hep birlikte güzelleştireceğiz. Ekibimizle birlikte yaptığımız bu sokak boyama etkinliğinden hem mahalle sakinlerimiz hem de çalışma arkadaşlarımız memnuniyet duydu” dedi.



