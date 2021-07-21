Kocaeli 33. kez bayramlaştı

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği “Kocaeli Kent Bayramlaşması” Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. En son 2019 yılı Kurban Bayramında gerçekleştirilen “Kocaeli Kent Bayramlaşması” üç bayramın ardından geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

PANDEMİNİN ARDINDAN İLK BAYRAMLAŞMA

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği ve bu yıl 33. Gerçekleştirilen geleneksel “Kocaeli Kent Bayramlaşması” Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. En son 2019 yılı Kurban Bayramında gerçekleştirilen “Kocaeli Kent Bayramlaşması” Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamıyordu. 3 Bayramın ardından “33. Kocaeli Kent Bayramlaşması” pandemi kurallarına uyularak geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM

Bu yıl 33. Gerçekleşen bayramlaşmaya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ümit İlbayı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Siyasi Parti İl Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÜÇ BAYRAMDIR AYRIYIZ”

Selamlama konuşmasını yapan Kent konseyi başkanı Ali Korkmaz; "33. düzenlemiş olduğumuz Kent Bayramlaşmasına hoş geldiniz. Tüm dünyada etkisini gösteren pandemi nedeniyle geleneksel kent bayramlaşmamıza 3 bayram ara verdik. Üç bayram birbirimizden uzak kaldık. Yasakların kalkmasıyla birlikte üç bayram ara verdiğimiz bayramlaşmamızı gerçekleştiriyoruz. Toplumun birlik ve beraberliğimi pekiştirmede büyük önemi vardır. Birlik ve beraberlik içinde olmayı çok önemsedik. Amacımız acısıyla üzüntüsüyle birlikte yaşadığımız bu kentte hoş bir seda bırakmaktır. Önceki bayramlarda trafik kurallarına dikkat edelim derdik şimdi sağlık kurallarına dikkat edelim diyor, daha nice bayramları meydanlarda kutlamak dileğiyle hepinizi selamlıyorum” açıklamasında bulundu.

“DİKKATLİ OLALIM, AŞIMIZI YAPTIRALIM”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “33. kez düzenlenen kent bayramlaşmamız Kocaeli’nin birliğinin göstergesi. Bu bayramlar vesilesiyle küskünlükleri ve dargınlıklarımızı bir kenara bırakıp bir araya geliyoruz. Pandemi nedeniyle uzunca bir ara vermek zorunda kaldık. Bir araya gelemiyorduk, bayramlaşmıyorduk, online program yapıyorduk. Allah’a şükürler olsun sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah daha iyi koşullarda mesafeye dikkat etmeden bir araya geleceğiz. Mesafeyi dikkate almayacak, sarılmaya, kucaklaşmaya hazır bir durumda değiliz. Bunu da ifade etmek istiyorum. Aşılamanın tamamlanmasını beklememiz gerekiyor. Allah rızası için dikkat edin. Önümüzdeki sonbaharı da başarılı bir şekilde atlatalım. Bu duygu düşüncelerle tüm katılımcıların bayramını tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

“AŞIMIZI OLALIM”

Bayramlaşma programında konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz; “Kocaeli Türkiye’nin önemli illerinden biri. Kocaeli’de geleneksel hale gelen bir bayram programında sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Bayramlar, toplumumuz için özel günler. Bugünleri en iyi şekilde değerlendirmek için kırgınlıkları ve küskünlükleri kaldırmalıyız. Bayram demek birliktelik demektir. İçinde bulunduğumuz bu pandemi dönemini de birlikte atlatacağız. Bunu aşı olarak sağlayacağız. Aşıya önem verilmeli. Herkes aşını olmalı” dedi. Bayramlaşmanın ardından geleneksel toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

AA