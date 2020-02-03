Kocaeli AFAD Yardım Tırı Yola Çıktı

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğüne teslim edilen yardımlar depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Kartepe Belediyesi, TOSB gibi kuruluşlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarca Kocaeli AFAD İl Müdürlüğüne teslim edilen yardım malzemeleri gerekli irtibatlar sağlanarak Elazığ’a gönderildi.

Yeni ve kullanılmamış 400 ısıtıcı, 400 battaniye ve farklı sayılarda giyim, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım tırı AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul ve İyileştirme Şube Müdürü Adem Süer tarafından gece saatlerinde uğurlandı.

“Elazığ'daki afetzedelere en doğru yardım türü nakdi yardımdır”

Uğurlamada depremden sonra başlatılan çalışmalar ve yardımlarla ilgili bilgilendirmede bulunan AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, depremden hemen sonra bölgeye gönderilen personellerimiz 3 gün boyunca Sürsülü Mahallesindeki Dilek Apartmanı enkazında çalıştığını, ardından mahallelerde çadır kurma çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Tekoğul; “Depremzedeler için seferber olan kadirşinas milletimiz yardımlarıyla bunu fazlasıyla göstermiştir. Ancak Elazığ'daki afetzedelere en doğru yardım türünün nakdi yardım olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. İhtiyaca göre harcama yapma imkanı sunması ve gereksiz malzemelerin bölgeye gönderilmesi israfını önlemesi bakımından vatandaşlarımızı ayni yardım yerine paylaşılan hesap numaraları aracılığıyla nakdi yardıma davet ediyoruz” dedi.