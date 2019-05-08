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Kocaeli AFAD'dan Fırat Kalkanı Görevlendirmesi

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, 4 çalışanını Fırat Kalkanı Bölgesindeki kamplarda görev yapmak üzere Kilis’e gönderdi.

Kocaeli AFAD'dan Fırat Kalkanı Görevlendirmesi

08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:35

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AFAD Başkanlığının talebiyle ve Kocaeli Valiliğinin oluruyla gerçekleşen görevlendirmeyle bölgeye gönderilen 4 Kocaeli AFAD çalışanı, Suriye savaşından kaçanların yerleştirildikleri Fırat Kalkanı bölgesindeki kamplarda 4 ay boyunca insani yardım çalışmalarında görev alacaklar.


Gece saatlerinde Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünden uğurlanan Arama Kurtarma Teknisyenleri Selahattin Erol, Orhan Turan, Aydın Okat ve Ambar Memuru Arif Akpınar bölgeye ulaşarak çalışmalarına başladı.



Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünün 4x4 aracıyla Fırat Kalkanı bölgesinde uğurlanan çalışanlar, Öncüpınar sınır kapısından geçerek görev yapacakları Mukaveme, Reyyan ve Nur Kampına ulaştılar.

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Fırat KalkanıAFAD
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