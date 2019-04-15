Kocaeli AFAD'dan İSUZU'ya eğitim

Temel afet bilinci yanında, arama kurtarma, yangın, ipler-düğümler, yaralı taşıma ve istasyonla yüksekten kurtarma konularında verilen teorik eğitimler sonrasında çalışanların pratiklerini geliştirmek üzere operasyonel tatbikatlar gerçekleştirildi.



Kocaeli AFAD’ın Kartepe’deki merkezinde organize edilen eğitimlerle ilgili bilgi veren Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, İlimizdeki OSB’lerde önceliklendirilerek başlatılan arama kurtarma ekibi oluşturulması ve bu ekiplerin eğitilmesi sürecinin ara vermeden devam ettirildiğini vurguladı. İSUZU yetkililerinin de her yıl mutat olarak bu eğitimleri talep ettikleri ve çalışanlarına donanım kazandırma duyarlılıklarını üst düzeyde tuttukları için teşekkürü borç bildiklerini dile getirdi.



Tekoğul, “Afet ve acil durumlarda sahadaki gönüllü kapasitemizin artmasına doğrudan hizmet eden bu tür eğitimleri yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu bağlamda kurumsal yapılarda ve özel firmalarda oluşturulacak ekiplere arama kurtarma yetkinliği kazandırma konusunda hassas olmaya çalışıyoruz. Bireysel gönülülük kadar kurumsal gönüllülüğün de önemi haiz olduğunu kurum/kuruluş yetkililerinin de özümsemesiyle İlimizdeki müdahale kapasitesinin çok daha artacağına inanıyoruz” dedi.