Kocaeli Afad'dan İşyerlerine Afet Eğitimi

24 Temmuz 2018 Salı 10:01
Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında 289 firma çalışanına afet eğitimi verdi ve tatbikatlar icra etti.
Kocaeli AFAD Eğitim Şube Müdürlüğününün koordine ettiği afet eğitimlerinde temel afet bilinci, arama kurtarma, yangın, ipler düğümler, sedye ile yaralı taşıma ve sivil savunma servisi konuları işlendi. Temel eğitimler ardından yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.
AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer’in verdiği bilgiye göre yaz aylarında işyeri odaklı olarak sürdürülen eğitim ve tatbikatların talepler kapsamında organize edildiği ifade edildi. Bu bağlamda son 15 günlük dilimde Çayırova Havi Lojistik’te 30, Kolin İnşaat’ta 29, Kartepe Scattolini Otomotiv’de 33, Gebze Güneri Makine’de 51, Türkiye Jokey Kulübü Hipodrumu ve Aşım İstasyonunda 23, İzmit Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 32, Kartepe Güray Lojistik’te 75 ve Karayolları Dilovası İkmal Müdürlüğünde 16 çalışana afet eğitimi verildiği ve tahliye ve yangın tatbikatları yapıldığı vurgulandı.
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