banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Afad'dan İşyerlerine Afet Eğitimi

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, son 15 günde 8 farklı işyerinde 289 çalışana afet eğitimi verdi.

Kocaeli Afad'dan İşyerlerine Afet Eğitimi

24 Temmuz 2018 Salı 10:01

banner346
Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında 289 firma çalışanına afet eğitimi verdi ve tatbikatlar icra etti.  
Kocaeli AFAD Eğitim Şube Müdürlüğününün koordine ettiği afet eğitimlerinde temel afet bilinci, arama kurtarma, yangın, ipler düğümler, sedye ile yaralı taşıma ve sivil savunma servisi konuları işlendi. Temel eğitimler ardından yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.
AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer’in verdiği bilgiye göre yaz aylarında işyeri odaklı olarak sürdürülen eğitim ve tatbikatların talepler kapsamında organize edildiği ifade edildi. Bu bağlamda son 15 günlük dilimde Çayırova Havi Lojistik’te 30, Kolin İnşaat’ta 29, Kartepe Scattolini Otomotiv’de 33, Gebze Güneri Makine’de 51, Türkiye Jokey Kulübü Hipodrumu ve Aşım İstasyonunda 23, İzmit Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 32, Kartepe Güray Lojistik’te 75 ve Karayolları Dilovası İkmal Müdürlüğünde 16 çalışana afet eğitimi verildiği ve tahliye ve yangın tatbikatları yapıldığı vurgulandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliAFAD
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 85. yıldönümü Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 85. yıldönümü
Karabacak'tan Arslana Hayırlı Olsun Ziyareti Karabacak'tan Arslana Hayırlı Olsun Ziyareti
Karaosmanoğlu, “Türkiye, Somali’ye dost elini uzatmıştır” Karaosmanoğlu, “Türkiye, Somali’ye dost elini...
Darıca'da Şölen Sinoplular ile Devam Etti Darıca'da Şölen Sinoplular ile Devam Etti
Çocuk Anlatmaz Ebeveyn Anlamalı Çocuk Anlatmaz Ebeveyn Anlamalı
Toltar’dan Basın Bayramı mesajı Toltar’dan Basın Bayramı mesajı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 85. yıldönümü
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelişinin 85. yıldönümü törenle...

Haberi Oku