Kocaeli Afad'dan İşyerlerine Afet Eğitimi

Kocaeli AFAD Eğitim Şube Müdürlüğününün koordine ettiği afet eğitimlerinde temel afet bilinci, arama kurtarma, yangın, ipler düğümler, sedye ile yaralı taşıma ve sivil savunma servisi konuları işlendi. Temel eğitimler ardından yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Kocaeli AFAD Eğitim Şube Müdürlüğününün koordine ettiği afet eğitimlerinde temel afet bilinci, arama kurtarma, yangın, ipler düğümler, sedye ile yaralı taşıma ve sivil savunma servisi konuları işlendi. Temel eğitimler ardından yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Kocaeli AFAD Eğitim Şube Müdürlüğününün koordine ettiği afet eğitimlerinde temel afet bilinci, arama kurtarma, yangın, ipler düğümler, sedye ile yaralı taşıma ve sivil savunma servisi konuları işlendi. Temel eğitimler ardından yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.