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KOCAELİ AFAD’IN İZMİR EKİBİ DÖNDÜ

Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir’e giden Kocaeli AFAD ekibi İlimize döndü.

KOCAELİ AFAD'IN İZMİR EKİBİ DÖNDÜ

06 Kasım 2020 Cuma 11:22

 İzmir depremi sonrası kurtarma çalışmaları için İzmir’e giden 8 kişilik Kocaeli AFAD ekibi İlimize döndü.  Bayraklı ilçesinde Emrah Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanında çalışan ekipte arama ve kurtarma teknisyeleri Selahattin Erol, Sebahattin Yaşa, İsmail Aktaş, Rahmi Sıdar, Aydın Okat, Mustafa Serbest, Recep Örgen ve Emre Gülbahar görev yaptı.

İZMİRLİLER EKİPLERİ BAĞRINA BASTI 
Görev dönüşü TAMP kapsamında yapılan koordineyle ve çalışmalarla ilgili gözlemlerini Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul’a anlatan ekip, İzmir halkının misafirperverliğinden etkilendiklerini, bir kahraman edasıyla İzmirlilerin kendilerini bağırlarına bastığını ifade ettiler.,








 

 

 

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