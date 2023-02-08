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Kocaeli afet bölgeleri için tek yürek

- Kocaeli'den Kahramanmaraş'a 162 araç ve 670 personel gönderildi

Kocaeli afet bölgeleri için tek yürek

08 Şubat 2023 Çarşamba 14:57

 Kocaeli'de vatandaşlar depremzedeler için adeta seferber oldu. Binlerce gıda ve giyim malzemesi, yardım toplama merkezine getirildi. Aynı zamanda Kocaeli'den 162 araç ve 670 personelin Kahramanmaraş'ta görevlendirildiği öğrenildi.  
  Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de yardım kampanyaları devam ediyor. Kocaeli'de vatandaşlar hem evlerinde kullanmadıkları, hem de mağazadan aldıkları kışlık kıyafet ve ayakkabıları Afet Koordinasyon Ayni Yardım Toplama Merkezine getirdi. Burada vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından getirilen giyim, ısıtıcı, battaniye, hijyen ve gıda malzemeleri tırlara yüklenmek üzere özenle paketlendi. Aynı zamanda, hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem ilçe belediyeleri hem de sivil toplum kuruluşları tarafından merkez üssü Kahramanmaraş'a 162 araç ve 670 personel gönderildiği öğrenildi.  
 
  "Bizim koordinasyon bölgemiz Kahramanmaraş" 
  Depremzedeler için kenetlendiklerine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İlk anda itfaiye araçlarımız alana gönderildi. 2 itfaiye aracı, 2 kurtarma aracı, tam donanımlı afet tırı alana sevk edildi. Sabah 05.00'de depremin hemen ardından buradan harekete geçtiler ve alana yöneldiler. Kocaeli’den çıkan ekiplerimiz Kahramanmaraş’ta konuşlandılar, bizim koordinasyon bölgemiz Kahramanmaraş, sayın valimizde orada koordinasyon için görevlendirildi. Antik Kapı'nın 15 bin ekmek üretim kapasiteli ekmek tırı alana sevk edildi. Yine Antik Kapı'nın 30 bin kişiye çorba, 15 bin kişiye yemek verme kabiliyetli afet tırı alana hemen sevk edildi. Şuanda onlarda Kahramanmaraş merkezde konuşlandılar ve servise başladılar" dedi.  
  
  "Büyükşehir Belediyemizin 85 aracı 372 personeli alana gönderildi" 
  Kahramanmaraş afet bölgesine İSU'nun su tankerinin de gönderildiğini söyleyen Büyükakın, "Toplamda Büyükşehir Belediyemizin 85 aracı 372 personeli alana gönderilmiş vaziyette. İlçe belediyelerimizde ise toplamda 42 araç 102 personel alana sevk edildi.  Sivil toplum kuruluşlarımız var. GESOTİM, SAR Derneği, AKAK Derneği, AKUT Derneği, İSAR, UMKE, GOSB, JAK, BEŞİR Derneği, Afet Gönüllüleri, Erzurumlular Konfederasyonu toplamda 35 hizmet aracı ve 196 personelle alana ulaşmış vaziyetler" diye konuştu.  
 


İHA
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