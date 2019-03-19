Kocaeli Afet Eğitimleri'nde Rekora Koşuyor

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, son bir ayda 46 farklı yerde 11 bin 833 kişiye afet farkındalığı kazandırarak bir rekora imza attı.

Kocaeli AFAD, son bir aylık dilimde 41’i eğitim kurumu olmak üzere toplam 46 farklı yerde 11 bin 833 kişiye ulaşarak bir farkındalık rekoru kırdı. Ortaokullar Eğitim Projesi ve 1-7 Mart Deprem Haftasında yoğunlaştırılan eğitimler dolayısıyla ulaşılan kişi sayısındaki bu rekorun Kocaeli AFAD tarihinde ilk defa gerçekleştiği bildirildi. AFAD Eğitim Şube Müdürlüğününün koordine ettiği afet eğitimlerinde temel afet bilinci, arama kurtarma ve yangın konuları işlendi. Temel eğitimler ardından yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, 2015 yılının tümünde erişilemeyen kişi sayınının bir ayda aşılmış olmasından mutluluk duyduklarını, afet öncesindeki risk azaltma faaliyetlerinin en önemlisinin afet bilincini yaygınlaştırmak olduğuna inandıklarını, büyük fedakarlık yapan eğitimcilerimizin katkılarıyla bu rekorun kırıldığını söyledi.

Ayrıca Çayırova TSE’de 49, Gebze TÜBİTAK’ta 126, İzmit Gündüzlü Rehabilitasyon Merkezinde 68 çalışan, İzmit Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 28 hükümlü ve Karamürsel Milli Eğitim Programında 140 katılımcı afet farkındalığı kazanmış oldu.