Kocaeli Afet Müdahale Tatbikatı, Vali Seddar Yavuz’un Toplanma Çağrısıyla Yapıldı

Özellikle bölgemizin deprem bölgesi olması ve deprem konusunda çok acı tecrübesi olan bir şehir olmamız nedeniyle önceden haber verilmeksizin Vali Seddar Yavuz tarafından toplanma çağrısı yapılarak, TAMP Kocaeli Müdahale Planında görevli ana çözüm ortağı kuruluş yöneticilerinin Afet Yönetim Merkezinde toplanabilmelerinin test edildiği Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.

TAMP Kocaeli deprem senaryosu kapsamında habersiz olarak İl Afet ve Acil Acil Durum

Müdürlüğünde Vali Seddar Yavuz’un toplanma çağrısıyla icra edilen Masabaşı Tatbikatı’na Vali

Yardımcıları Dursun Balaban, Ekrem Çalık, Abdul Rauf Ulusoy, Ali Ada ve İl Afet ve Acil Durum

Müdürü Salim Tekoğul ile 26 hizmet grubunun temsilcileri katıldı.

Hizmet gruplarının temsilcileri tarafından olası afet durumlarında kurumlarınca plan altına alınan

müdahale aksiyonları hakkında sunum gerçekleştirmelerinin ardından olası afetlere karşı planların

güncel tutulması ve personelin verilecek eğitimin önemine değinerek, verilerin aktarılması

noktasında çok dikkatli olunmasına vurgu yapan Vali Seddar Yavuz; “Pandemi nedeniyle bu

toplantıları çok sık yapamıyoruz ancak önümüzdeki süreçte bunları defaatle tekrar edeceğiz.

Afetlerde ilk müdahale esnasında yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde saniyeler ve

dakikalar çok önemlidir. Bu nedenle zamanı en iyi şekilde kullanmalıyız. Özellikle hava

şartlarına göre havadan Dronlar ile afet bölgesini kontrol etmek ve verileri ivedi bir şekilde

paylaşmak çok önemlidir. Afet bölgesinde yapılan çalışmalarda elde edilen verilerin ilgili

müdürlükler vasıtasıyla en doğru bir şekilde aktarılması da çok önemlidir. Bu veriler ışığında

çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde yapmamız mümkün olacaktır” diyen Vali Seddar Yavuz,

tatbikata katılan katılımcılara teşekkür etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü gezerek incelemelerde de bulunan Vali Seddar Yavuz,