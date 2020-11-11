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Kocaeli Afet Müdahale Tatbikatı, Vali Seddar Yavuz’un Toplanma Çağrısıyla Yapıldı

Özellikle bölgemizin deprem bölgesi olması ve deprem konusunda çok acı tecrübesi olan bir şehir olmamız nedeniyle önceden haber verilmeksizin Vali Seddar Yavuz tarafından toplanma çağrısı yapılarak, TAMP Kocaeli Müdahale Planında görevli ana çözüm ortağı kuruluş yöneticilerinin Afet Yönetim Merkezinde toplanabilmelerinin test edildiği Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Afet Müdahale Tatbikatı, Vali Seddar Yavuz'un Toplanma Çağrısıyla Yapıldı

11 Kasım 2020 Çarşamba 10:15

TAMP Kocaeli deprem senaryosu kapsamında habersiz olarak İl Afet ve Acil Acil Durum
Müdürlüğünde Vali Seddar Yavuz’un toplanma çağrısıyla icra edilen Masabaşı Tatbikatı’na Vali
Yardımcıları Dursun Balaban, Ekrem Çalık, Abdul Rauf Ulusoy, Ali Ada ve İl Afet ve Acil Durum
Müdürü Salim Tekoğul ile 26 hizmet grubunun temsilcileri katıldı.
Hizmet gruplarının temsilcileri tarafından olası afet durumlarında kurumlarınca plan altına alınan
müdahale aksiyonları hakkında sunum gerçekleştirmelerinin ardından olası afetlere karşı planların
güncel tutulması ve personelin verilecek eğitimin önemine değinerek, verilerin aktarılması
noktasında çok dikkatli olunmasına vurgu yapan Vali Seddar Yavuz; “Pandemi nedeniyle bu
toplantıları çok sık yapamıyoruz ancak önümüzdeki süreçte bunları defaatle tekrar edeceğiz.
Afetlerde ilk müdahale esnasında yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde saniyeler ve
dakikalar çok önemlidir. Bu nedenle zamanı en iyi şekilde kullanmalıyız. Özellikle hava
şartlarına göre havadan Dronlar ile afet bölgesini kontrol etmek ve verileri ivedi bir şekilde
paylaşmak çok önemlidir. Afet bölgesinde yapılan çalışmalarda elde edilen verilerin ilgili
müdürlükler vasıtasıyla en doğru bir şekilde aktarılması da çok önemlidir. Bu veriler ışığında
çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde yapmamız mümkün olacaktır” diyen Vali Seddar Yavuz,
tatbikata katılan katılımcılara teşekkür etti.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü gezerek incelemelerde de bulunan Vali Seddar Yavuz,
çalışanlarla tek tek sohbet ederek, çalışmalarında başarılar diledi.










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