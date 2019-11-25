’Kocaeli Anne Şehir’’ İle Çocuklar Da Çok Şanslı

KOCAELİ ANNE ŞEHİR
Kocaeli’de yaşayan annelerin günlük yaşamlarını daha etkin bir şekilde geçirdikleri ve birebir hayatlarını etkileyerek değişim gösterebildikleri ‘Kocaeli Anne Şehir Projesi’ çocukların da hayatına dokunuyor. ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesinde spor yapan annelerin yanı sıra çocuklarının da konforu ve gelişimi için çaba harcanıyor.
KARADENİZ VE DOĞU YÖRESİ OYUNLARI
Gebze Köklüçeşme Mahallesi’nde bulunan spor tesisinde üye anneler spor yaparken çocukları da Kocaeli Anne Şehir’in halk oyunları eğitmeni eşliğinde çalışıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu yörelerine ait halk oyunlarını öğrenen çocukların heyecanı ise görülmeye değer.
ANNELER MUTLU
Projeye katılan anneler, spor yaparken çocuklarının da yanlarında oldukları için çok memnun olduklarını belirtti. Anneler” Proje kapsamındaki etkinliklere katılırken artık çocuklarımız neler yapıyor diye düşünmüyoruz. Onların da kendileri gibi spor faaliyetlerinde bulunduğunu bilmek bizleri daha da projeye bağlı kalmayı sağlıyor” ifadelerini kullandı.