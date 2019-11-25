’Kocaeli Anne Şehir’’ İle Çocuklar Da Çok Şanslı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Kocaeli Anne Şehir Projesi, anneler kadar çocukların da hayatına dokunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yürütülen Kocaeli Anne Şehir Projesi, anneler kadar çocuklar için de önemli etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda Kocaeli Anne Şehir Projesi’ne katılan annelerin çocuklarına halk dansları öğretiliyor.

KOCAELİ ANNE ŞEHİR

Kocaeli’de yaşayan annelerin günlük yaşamlarını daha etkin bir şekilde geçirdikleri ve birebir hayatlarını etkileyerek değişim gösterebildikleri ‘Kocaeli Anne Şehir Projesi’ çocukların da hayatına dokunuyor. ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesinde spor yapan annelerin yanı sıra çocuklarının da konforu ve gelişimi için çaba harcanıyor.

KARADENİZ VE DOĞU YÖRESİ OYUNLARI

Gebze Köklüçeşme Mahallesi’nde bulunan spor tesisinde üye anneler spor yaparken çocukları da Kocaeli Anne Şehir’in halk oyunları eğitmeni eşliğinde çalışıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu yörelerine ait halk oyunlarını öğrenen çocukların heyecanı ise görülmeye değer.

ANNELER MUTLU

Projeye katılan anneler, spor yaparken çocuklarının da yanlarında oldukları için çok memnun olduklarını belirtti. Anneler” Proje kapsamındaki etkinliklere katılırken artık çocuklarımız neler yapıyor diye düşünmüyoruz. Onların da kendileri gibi spor faaliyetlerinde bulunduğunu bilmek bizleri daha da projeye bağlı kalmayı sağlıyor” ifadelerini kullandı.