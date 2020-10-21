banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Arıcısına Binlerce Arı Kovanı

Çiftçi destekleme projelerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binlerce arı kovanını Kocaeli çiftçisine yüzde 50 hibe desteğiyle verdi.

Kocaeli Arıcısına Binlerce Arı Kovanı

21 Ekim 2020 Çarşamba 17:10

Kocaeli çiftçisinin ekonomik kalkınması ve kentten köye dönüşün gerçekleşmesini sağlamak için somut adımlar atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli Fuarı’nda gerçekleştirilen törenle yüzde 50 hibeli binlerce arı kovanı ve arıcılık ekipmanı Kocaeli çiftçisine verildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlükaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Kocaeli Tarım İl Müdürü Yüksel Çil, Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ve çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı. 

 

TOPLAMDA 4387 KOVAN DAĞITILDI 

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için projeler geliştirdiklerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın“127 çiftçimize 1.050 adet ruşet kovan ve 3.337 adet kovan tabanı desteği vereceğiz” dedi. Kocaeli çiftçisine kovan dışında pek çok destek verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Tüm ilçelerimizde destekleme çalışmalarımız devam ediyor. 20.000 adet atak-s yumurta tavuğu ve kümes ekipmanları desteği dağıtımımız sürüyor” dedi. Sonbahar dönemi yem bitkisi tohumu destekleme projesinin de devam ettiğini söyleyen Başkan Büyükakın, “Yaklaşık 2.000 çiftçimize 600 ton yem bitkisi tohumu (arpa, yem bezelyesi ve tritikaledağıtılıyor” şeklinde konuştu. 

 

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN TERCİHİ 

Alım garantili tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesine değinen Başkan Tahir Büyükakın, “Geleneksel desteklerimize devam edeceğiz. Şirketlerimizden biri olan SEKA AŞ’yi çiftçimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda desteklemesi için seferber ettik. Tıbbi aromatik bitkiler projemizi birim alandan katma değeri yüksek ürün elde ederek çiftçilerimizin üretime katkı sunmasını sağlamak amacıyla geliştirdik. Birçok sektörde kullanım alanı olan alternatif ürünler yetiştirerek ilimiz ekonomisini geliştirmek amaçlıyoruz. Bu kapsamda Kandıra ilçesindeki 50 mahallemizde 1.200 dönüm arazide 100 çiftçimize toplamda 2,5 milyon biberiye, tıbbi nane, oğulotu fidesi desteği veriyoruz. Ayrıca çiftçilerimizi, ziraat mühendislerimiz tarafından dikimden hasata kadar teknik destek sunuyoruz” şeklinde konuştu. 

 

YENİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 

Modern tarımcılığa geçilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Büyükakın, “Yeni üretim teknolojilerinin çiftçimize destek olarak verilmesi katma değerin yükselmesi anlamına geliyor. Diğer yandan arazilerin her defasında bölünerek küçültülmesi rasyonel olmaktan çıkan bir durum oluşturuyor. Bölünmüş arazide çiftçimizin kazancıyla ayakta durması mümkün değildir. Arazilerin birleştirilmesi meselesi bir manada bizim varlık mücadelemiz. Kamu kurumlarımızla arazilerin birleştirilmesi çalışmalarına destek vereceğiz ve rasyonel bir yapıya kavuşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı. 

 

KOCAELİ’DE 65 BİN KOVANLA ÜRETİM YAPILIYOR 

Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ise yaptığı konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Birliğin 600 üye ve 65 bin kovan ile üretim yaptığını vurgulayan Yılmaz, 250 ton kestane balı, 800 ton ayçiçek balı, 250 ton çam balı ve 20 ton polen üretiyoruz. Üreterek hem kendimize hem ilimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaktayız. Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Tahir Büyükakın’a Kocaeli çiftçisi adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu. 

 

2014’TEN BU YANA DESTEK VERİLİYOR 

Ruşet Kovan ve Kovan Hibe Destek Projesi kapsamında 2014 yılından itibaren 400 olan arıcı sayısı verilen desteklemeler ile 800’e çıktı. Arıcılığı geliştirme projesi kapsamında 500 arıcıya 500 adet thermokovan, 240 arıcıya 15 bin adet plastik kovan altlığı, 400 arıcıya 400 takım arıcı ekipman malzemesi, 70 arıcıya 70 adet bal dinlendirme ve süzme kazanı ve 10 arıcıya da 100 adet ana arı desteği verildi. 

















 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kamyonetin Çarptığı Kadın Yaralandı Kamyonetin Çarptığı Kadın Yaralandı
157 Kişiye Para Cezası 157 Kişiye Para Cezası
Kadınların Yüzü Gülecek Kadınların Yüzü Gülecek
Büyükgöz’den Gençlere Altın Öğütler Büyükgöz’den Gençlere Altın Öğütler
Biyoteknoloji Enstitüsü Açılışı Biyoteknoloji Enstitüsü Açılışı
Gebze'de Gebze'de "Radyoaktif" İbareli Kapsül Bulundu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kamyonetin Çarptığı Kadın Yaralandı
Alınan bilgiye göre, Mutlukent Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde M.K. yönetimindeki 41 U 0369 plakalı kamyonet,...

Haberi Oku