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Kocaeli Aydınlar Ocağı'nda Ruhittin Sönmez'in 3.dönemi

Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın 17. Olağan Genel Kurulu Otel Asya’da gerçekleştirildi. Faaliyet ve Denetim Kurulu raporları oy birliğiyle genel kuruldan geçti. Mevcut başkan Ruhittin Sönmez’in tek aday olduğu genel kurulda yeniden başkan seçildi.

Kocaeli Aydınlar Ocağı'nda Ruhittin Sönmez'in 3.dönemi

31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:35

Divan Başkanlığını Ahsen Okyar, katipliklerini de Mustafa Görgün ve Osman Ölçer’in yaptığı Genel Kurulda konuşan Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Ruhittin Sönmez, "Kocaeli Aydınlar Ocağı kuruluşundan bugüne geçen 32 yılda, yurt dışından veya yurt içinden hiç kimseden ve hiç bir kurumdan yardım ve emir almayan yüzde yüz yerli ve milli bir kuruluş oldu. Derneğimiz, üyelerimiz ve gönül dostlarımızın sayesinde Kocaeli’nin en saygın STK’larından biri olmaya devam ediyor. Bizi bu günlere getiren tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla üçüncü kez bu göreve talibiz. Bu güvene layık olmaya çalışacağız" dedi.
Faaliyet ve Denetim Kurulu raporları oy birliğiyle ibra edildi. Dilek ve temennilerde söz alan Dr. H. İbrahim Kahraman yöneticilere teşekkür ederek, Başkan seçimlerinde 2 dönemden fazla görev alınmazsa Ocak faaliyetlerinin yeni bir dinamizm kazandırılacağını ifade etti. 
Gazeteci-Yönetmen İsmail Kahraman Sakarya Meydan Savaşı Belgesi çalışmaları, KOÜ Teknopark Genel Müdürü Ahmet Balkaya da teknolojik bilgi üreterek ülke sanayisine ve sermayesine katkı sağlamaya devam eden Teknopark çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Toplantıya katılanlar Otel Asya'da birlikte iftar açtı.

Tek liste ile gidilen Genel Kurulda üç yıl görev yapmak üzere seçilenler:

Yönetim Kurulu 

Av. Ruhittin Sönmez, Yeminli Tercüman Cemal Barış, Şirket Müdürü Hikmet Baltacı, Tekniker İdris Türkten, İnşaat Y. Mühendisi Dr. Mithat Bora Bulut, Kimya Mühendisi Mustafa Görgün, Av. Naci Kara. 
Denetim Kurulu 
Makine Mühendisi İsmail Kaya, Tekniker Cemil Uslu, Makine Mühendisi İdris Karakaş
İlim ve İstişare Kurulu 
Bağımsız Denetçi Ahsen Okyar, Sigortacı Erdal Baykara, Eski Bahçecik Belediye Başkanı İbrahim Gencer, Gazeteci-Yönetmen İsmail Kahraman, Eski İSKİ Yönetim Kurulu üyesi Musa Ordu, Tarihçi Nihal Gürer Özgirgin, İşadamı Orhan Çakar, Teknik Öğretmen Osman Ölçer, Diş Hekimi Ömer Erdal, Eğitimci Süleyman Pekin, Dr. Yüksel Korkmaz.  
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