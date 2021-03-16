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Kocaeli Bilim Merkezi Bilim Haftası’nda Gebze’deydi

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezi8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Gebze’de bilimsel etkinlikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığıyla 2015 yılında kurulan Kocaeli Bilim Merkezi, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Gebze’nin farklı bölgelerindeki okullardaydı. Bilim ve Teknoloji haftası etkinlikleri çerçevesinde hafta boyunca çeşitli bilimsel gösteriler gerçekleştirildi.

Kocaeli Bilim Merkezi Bilim Haftası'nda Gebze'deydi

16 Mart 2021 Salı 10:18

 

TÜBİTAK BAŞKANI DA GÖSTERİLERE KATILDI

Gebze bölgesindeki 9 farklı okulda gerçekleştirilen etkinliklerin son gününde Tavşanlı İlköğretim Okulu etkinliklere ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ da Tavşanlı İlköğretim Okulu’ndaki etkinliklerde yer aldı.

 

HEDEF BİLİM KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK

Kocaeli Bilim Merkezi, gerçekleştirdiği Yanma Deneyi, Hava ve Kuvvet Deneyi, Kimyasal Bozulma, Sıvı Azot Bulut Deneyi, Kuru Buz Deneyi, Benzer Benzeri Çözer, Damacana Deneyi Basınç, Bernolli Deneyi, Yeşil Alev Deneyi gibi birbirinden eğlenceli çalışmalar ile çocukların eğlenerek öğrenmesini, bilime ilgi uyandırmayı ve bilim kültürünün yaygınlaşmasını hedeflemekte.

 




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