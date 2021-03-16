Kocaeli Bilim Merkezi Bilim Haftası’nda Gebze’deydi

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezi8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Gebze’de bilimsel etkinlikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığıyla 2015 yılında kurulan Kocaeli Bilim Merkezi, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Gebze’nin farklı bölgelerindeki okullardaydı. Bilim ve Teknoloji haftası etkinlikleri çerçevesinde hafta boyunca çeşitli bilimsel gösteriler gerçekleştirildi.