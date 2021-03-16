Kocaeli Bilim Merkezi Bilim Haftası’nda Gebze’deydi

TÜBİTAK BAŞKANI DA GÖSTERİLERE KATILDI
Gebze bölgesindeki 9 farklı okulda gerçekleştirilen etkinliklerin son gününde Tavşanlı İlköğretim Okulu etkinliklere ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ da Tavşanlı İlköğretim Okulu’ndaki etkinliklerde yer aldı.
HEDEF BİLİM KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK
Kocaeli Bilim Merkezi, gerçekleştirdiği Yanma Deneyi, Hava ve Kuvvet Deneyi, Kimyasal Bozulma, Sıvı Azot Bulut Deneyi, Kuru Buz Deneyi, Benzer Benzeri Çözer, Damacana Deneyi Basınç, Bernolli Deneyi, Yeşil Alev Deneyi gibi birbirinden eğlenceli çalışmalar ile çocukların eğlenerek öğrenmesini, bilime ilgi uyandırmayı ve bilim kültürünün yaygınlaşmasını hedeflemekte.