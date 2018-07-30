Kocaeli, Bilim Merkezi İle Gökyüzünü Keşfetti

Kocaeli Bilim Merkezi’nde Gökyüzü Gözlemi heyecanı yaşandı. Küçük büyük her yaştan insanın ilgi gösterdiği gözlem şenliğinde bilimseverler gökyüzünü keşfetme fırsatı buldu. Teleskoplar ile Satürn, Jüpiter ve Ay gözleminin yapıldığı etkinlikte katılımcılar alanda yer alan atölye çalışmaları, planetaryum, bilim şovları, simülatörler ile eğlenceli vakit geçirme imkânı buldular.

HER YAŞ GRUBUNDAN KATILIM

Kocaeli halkına bilimi sevdirmek amacı ile gerçekleştirilen etkinliğe her yaş grubundan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gözlem Geceleri etkinliği boyunca ziyaretçiler, 19:00 ve 21:00 saatleri arasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde gökyüzü ve gezegenler temalı atölye etkinliklerine katıldı. Aynı zamanda alanda kurulan simülatörler ve planetaryum gösterimini izleyen çocuklar ve yetişkinler, gündüz Güneş patlamalarını gözlemlerken, gece ise Satürn, Jüpiter gezegenlerini ve Ay yüzeyini gözlemlediler.

EĞLENİRKEN ÖĞRETEN ATÖLYELER

Etkinlikte 19:00-21:00 saatleri arasında Uydu Tasarımı Atölyesi (okul öncesi), Güneş Sistemimiz Atölyesi (okul öncesi ve ilkokul), Usturlab Atölyesi (7 yaş ve üzeri), Güneş Saati Atölyesi (7 yaş ve üzeri), Gök Atlası Atölyesi (7 yaş ve üzeri) kuruldu. Atölye etkinliklerinde eğlenceli anlar yaşayan çocuklar ve gençler, gökyüzü ile ilgili bilgiler öğrendi. Bilim şovlarının da yer aldığı alanda, bilim severler etkinlik boyunca eğlenceli aktivitelere katılım sağladılar. Tüm bunların yanı sıra etkinlik sonunda yapılan çekiliş ile talihli bir katılımcı teleskop kazanma şansını yakaladı.