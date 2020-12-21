Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Hünkar Çayırın da Önemli Açıklamalar Yaptı

Kocaeli bölgesinin tarih ve kültür turizminde çok önemli yeri olan Fatih Sultan Mehmet Han`ın 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat ettiği Gebze Hünkar çayırı ile ilgili çok güzel gelişmeler oluyor . İktav belgesel yayıncılık

olarak hazırladığımız Fatih’in gençlere rol model hayatı belgeselini sizlerle paylaşıyoruz