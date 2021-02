Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın Başarılı mı..?

Belediye başkanlığı seçimleri üzerinden iki yıl geçiyor. Mat ayında belediye başkanları üçüncü yıla girecek. İlk iki yıl çok önemli, belediye başkanları halka verdikleri hizmet sözünü tuttular mı, başkanlar kendilerini başarılı görüyorlar mı?

Biz bu konuda Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv olarak geniş çaplı araştırma yazıları yazıp, belgesel TV programları çekerek belediye başkanlarının başarılı olup olmadıklarını, halka verdikleri sözü tutup tutmadıklarını kamuoyu ile paylaşacağız.

İlk yazımızı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın ile ilgili yazıyorum. Bugün sizlere, yerel seçim öncesi Tahir Bey'in seçim beyannamesini açıkladığı 18 Şubat 2018 günü bu köşede çıkan yazımı paylaşmak istiyorum.

Tahir Bey, seçim beyannamesini açıkladığı gün bende salondaydım. Kendisi ile görüşüp, konuşmuş hayırlı olsun demiştim.

İki yıl, çok kısa sürede gelip geçti. Siz değerli okurlarımı ve izleyicilerimi göreve davet ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iki yıllık hizmetleri ile ilgili görüş düşünce ve eleştirilerinizi belgeselciismail@gmail.com mail adresimize yazmanızı istiyorum. Görüşlerinize, gazetemizdeki Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yer vereceğim.

***

Gebze Gazetesi ve sosyal medyada 18 Şubat 2019 tarihinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile ilgili www.gebzegazetesi.com da Belgeselcinin Not Defteri köşemde yazdığım yazıyı birlikte okuyalım.

http://www.gebzegazetesi.com/docdr-tahir-buyukakinin-secim-beyannamesi-makale,3229.html

18 Şubat 2019 Tarihli Makalem

Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesi!

Cumhur İttifakı’nın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Tahir Büyükakın, dün seçim beyannamesini açıkladı. Bizde Devri Alem ekibi olarak davet edildiğimiz bu önemli toplantıda yerimizi alarak, Tahir Bey'in Kocaeli seçim beyannamesini dinledik. Tahir Bey'in ve dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın Kocaeli seçim beyannamesi büyük bir merakla bekleniyordu. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki beyanname üzerinde itinayla çalışılmış ve ayakları yere basan projelere yer verilmiş. 31 Mart itibariyle görevi bırakmaya hazırlanan mevcut başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun görev süresinin son günlerinde vadettiği bazı projelerin de beyannamede yer alması dikkatlerden kaçmazken, AK Parti’nin Gönül Belediyeciliği vurgusu beyannamede yer almış durumda.

PROJELERE AKADEMİSYEN İMZASI

Tahir Bey'in akademisyen kişiliği projelere yansımış durumda. Kırsal kalkınma, trafik sorununa çözüm, kültür ve turizm değerlerinin ön plana çıkarılması ve bu konuların birer ana başlık halinde sunulması da bunun en güzel göstergesi oldu. Kocaeli’yi değerleriyle yükseltmeyi amaçlayan Doç.Dr. Tahir Büyükakın görkemli bir şehir markası oluşturarak Kocaeli’yi Türkiye’nin yaşanmak istenen üç şehrinden biri yapma konusunu amaç edinmiş durumda. Bu hedefe ulaşılması en başta biz Kocaeli’de yaşayan vatandaşları mutlu eder. Zira her zaman Kocaeli’de yaşamanın bir nimet olduğunu dile getirirken, var olan sorunların giderilmesiyle Kocaeli’de daha da yaşanabilir kent hüviyetine ulaşmış olacaktır.

Tahir Bey'in seçim beyannamesinde Gebze Bölgesi’ne dair projelerde dikkatlerden kaçmadı. Baktığımız zaman Gebze askeri Kışla’nın Millet bahçesi şeklinde düzenlenmesi, Hünkar Çayırı’nın Fatih Otağı Panorama Müzesi haline getirilecek olması, Darıca’ya marina, Gebze’ye kapalı spor salonu, Darıca Kışlası’nın Millet Bahçesi şeklinde düzenlenmesi, Dilovası’nda restorasyon çalışması, sahil düzenlemeleri, yeni ulaşım yolları yapılması gibi maddeler bölgeyi heyecanlandıran projeler. Akademisyenlik, Genel Sekreterlik yaptığı Kocaeli’ye, Bilecik’de ki Valilik tecrübesini de ekleyerek Sayın Büyükakın akademisyen yönetim anlayışıyla Kocaeli’ye önemli hizmetlerin sözünü verdi. Yerel seçimin sonucu ne olur, kim kazanır bunu bilemeyiz ancak seçim beyannamesi Kocaeli için önemli vaatleri içerisinde barındırıyor. Tahir Bey'in seçim beyannamesinden öne çıkan konu başlıklarını sizlerle paylaşıyorum:

DOÇ.DR. TAHİR BÜYÜKAKIN SEÇİM BEYANNAMESİNDEN NOTLAR

Trafik Yönetim Merkezi:

Trafik yoğunluğu her geçen gün artan kentimizde elektronik denetim sistemi hayata geçirilecek. Toplu taşıma, akıllı sinyalizasyon sistemi, otopark mobil uygulamaları Trafik Yönetim Merkezi tarafından idare edilecek.

TOPLU TAŞIMADA YENİLİKLER

Toplu taşıma araçlarının birbiriyle entegre olması sağlanacak. Böylece aktarmalı ve indirimli seyahat imkanı artacak. Trafiğin rahatlaması için şehir trafiğinde toplu taşımanın payı arttırılacak. Çevre dostu yüksek teknolojili araç parkları hayata geçecek.

YENİ YÜKSEK HIZLI TREN HATTI

Kocaeli’nin kuzeyine yeni bir Yüksek Hızlı Tren (YHT) kurulacak. İzmit ve Gebze arasında günde 275 bin yolcu kapasiteli ulaşım sağlanacak.

KUZEY MARMARA OTOYOLU

Kocaeli sınırlarında 76 kilometre devam edecek otoyol, Gebze Molla Fenari – İzmit Akmeşe arasında, 36 kimoletre bağlantı yoluna sahip olacak. Kentin ulaşımına önemli katkı sağlayacak.

KARADENİZ SAHİL YOLU

Kandıra sahil boyunca devam edecek Karadeniz Sahil Yolu, kentimize ulaşıma yeni bir alternatif kazandıracak. Bu yolun Kandıra turizmine büyük katkı sunması bekleniyor.

ÇAYIROVA – GEBZE ARASI TEM YANYOL VE KAVŞAK PROJELERİ

Çayırova ile Gebze arasında kesintisiz bir ulaşımın sağlanması amacıyla TEM Otoyol kuzey ve güney yönlerinde 25 kavşak, 53 kilometre yol yapılacak. Böylece iki ilçenin ulaşım sorunu ortadan kaldırılacak.

LOJİSTİK KÖY

Ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine ulaşması için limanlarımızın elleçleme kapasitesini arttıracak Lojistik Köy kurulacak. 1000 dönüm üzerinde kurulacak Lojistik Köy, kamyon, TIR trafik ve parklanma yükünü azaltacak, kent ekonomisine büyük katkı sunacak.

OTOPARKLAR VE TIR PARKI

En önemli sorunlardan biri olan otopark sorunu için radikal bir çözüm üretilecek, 25 bin araçlık açık ve kapalı otoparklar yapılacak. Ayrıca 1500 araçlık TIR parkı yapılacak. Otoparkların şehir toplu ulaşımına entegrasyonu sağlanarak, toplu taşıma araçlarının kullanılması teşvik edilecek.

ENERJİ YATIRIMLARI

8 adet hidro elektrik santrali, 4 adet güneş enerji santrali kurulacak.

MİLLET BAHÇELERİ

İzmit, Gebze, Darıca, Kartepe, Derince, Gölcük, Başiskele millet bahçelerinde vatandaşlar için çevre ile uyumlu ve huzurlu ortamlar oluşturulacak. Çok amaçlı Millet Bahçeleri, kent yaşamına önemli katkı sunacak.

HÜNKAR ÇAYIRI VE FATİH OTAĞI PANAROMA MÜZESİ

Hünkar Çayırı turizmine katkı sunacak Fatih Otağı Panaroma Müzesi kurulacak. Panaromik müzede geleneksel spor alanları da yer alacak.

HER AY BÜYÜK ORGANİZASYON, HER GÜN ETKİNLİK

Kocaeli’nin her noktasına dokunacak şekilde her ay büyük bir organizasyon ve her gün etkinlikler yapılacak. Yılın 365 günü etkinliklerle anılacak Kocaeli’nde vatandaşların kültür, sanat ve sporla buluşması sağlanacak.

HER OKULA ROBOTİK VE KODLAMA SINIFLARI

Bilim ve teknolojide çağı yakalamak için her okula robotik ve kodlama sınıfları kurulacak. Koçluk sistemiyle yurtdışı eğitim desteği sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde Bilişim Vadisi’ne yetişmiş işgücü sağlanacak.

KOCAELİ GÖNÜLLÜSÜ

Kentin aidiyet duygusunu geliştirmek için “Kocaeli Gönüllüsü” kavramı etrafında eğitim, kültür, sanat, spor etkinlikleri yapılacak. Kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve engellilerin bu alanlarda etkinliklere katılmaları sağlanacak.

YENİ HASTANELER

200 yatak kapasiteli Çayırova Devlet Hastanesi, 250 yatak kapasiteli Gölcük Devlet Hastanesi, Karamürsel Devlet Hastanesi Ek Binası ve Körfez Devlet Hastanesi Ek Binası hizmete hazır hale getirilecek. Derince Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi diş sağlığı açısından önemli bir merkez olacak.(19 Şubat 2019 Gebze Gazetesi. www.gebzegazetesi.com)

Evet seçimlerin üzerinden iki yıl geçiyor belediyelerimiz ve sayın başkanlar başarılı mı? Öncelikle, Kocaeli Büyükşehir Başkanı Sayın Tahir Büyükakın ile ilgili görüşlerinizi bekliyorum.

Mail adresim;

belgeselciismail@gmail.com