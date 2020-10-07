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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 109 yeni nesil otobüs alımı yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs alacak

07 Ekim 2020 Çarşamba 11:58

Belediyeden yapılan açıklamada, ulaşım için çok yönlü projelerin hayata geçirildiği, "çevre dostu" doğalgazlı otobüslerle konforlu ulaşım hizmeti veren büyükşehir belediyesinin filosunu güçlendirmeye hazırlandığı bildirildi.

Farklı kapasite ve özelliklere sahip 109 yeni nesil otobüs alımı yapılacağı aktarılan açıklamada, 15 Ekim'de 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale yapılacağı, ihale için tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca açılacak ihalede 100 CNG (doğalgaz) yakıtlı, alçak tabanlı solo ve körüklü tip toplu taşıma otobüsü, 70'i solo tip (en az 12 metre) en az 80 yolcu, 1 engelli yolcu kapasiteli, 30'u körüklü tip (en az 18 metre) en az 135 yolcu, 2 engelli yolcu kapasiteli otobüsler alınacak.

Alınacak 100 otobüs Kocaeli genelinde faaliyet gösteren mevcut hatlarda ve yeni açılması planlanan Hat 41 Körfez-Kartepe Expres hatlarında kullanılacak.

Aynı ihalede 7 dizel yakıtlı 12 metrelik uzun yol otobüsü, 2 dizel yakıtlı 7,7 - 10 metrelik uzun yol otobüsü de alınacak.

Dizel otobüsler Hat 250 “Otogar-İzmit-Derince-Körfez-Dilovası-Sabiha Gökçen Hava Limanı” ile Hat 250G “Gebze – Sabiha Gökçen Havalimanı” güzergahında kullanılacak.



AA
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