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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı tüm ihaleler canlı yayınlanacak

Başkan Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nde yapılacak ihalelerin tamamının canlı olarak yayınlanması talimatını verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı tüm ihaleler canlı yayınlanacak

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:57

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yapılacak ihalelerin tamamının 15.10.2019 tarihinden itibaren Belediye’ye ait internet sayfasından (www.kocaeli.bel.tr) canlı yayınlanması talimatını verdi.

 

“ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Büyükakın, “İhalelerde şeffaflık, rekabet hesap verilebilirlik kriteri bizim için çok önemli. Yapılacak bütün ihaleleri artık herkes Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden takip edilebilecek. Herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

YAYIMLANAN GENELGE

Yayımlanan genelgede şunlar yazdı; “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve kamuoyu denetimini sağlamak amacıyla ihaleler internet aracılığı ile canlı olarak yayınlanacaktır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ve bağlı kuruluşu İSU Genel Müdürlüğü de yapacakları ihaleleri internet aracılığı ile canlı yayınlayacaktır.”

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