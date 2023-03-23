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Kocaeli Büyükşehir, Deprem Bölgesinde 150 Bin Kişilik Yemek İkramı Yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştirakler toplanarak 2023 yılında tamamlanacak projeleri masaya yatırdı. Deprem bölgesindeki çalışmalar da ele alınarak konteyner kentin bitmek üzere olduğu ve Ramazan boyunca sahur ve iftarlarda 150 bin kişilik yemek ikram edileceği belirtildi.

Kocaeli Büyükşehir, Deprem Bölgesinde 150 Bin Kişilik Yemek İkramı Yapacak

23 Mart 2023 Perşembe 17:32

 
 
 
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerin genel müdürleri, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkalığında toplandı. Toplantıda 2023 yılında tamamlanan, planlanan projeler değerlendirilirken Hatay’da yapılan faaliyetler de masaya yatırıldı. Genel Sekreter Gündoğdu, Hatay’ın Defne ilçesindeki çalışmalara destek veren Büyükşehir iştiraklerine, bölgedeki fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Deprem felaketinin yaşandığı Hatay’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Gündoğdu, “Hem iştiraklerimiz hem de belediyemizin diğer birimleri yoğun bir tempo ile çalışıyor. Kısa sürede hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. Çadır kentimiz depremin ilk günlerinden bu yana hizmet veriyor” dedi. 
 
  Konteyner kent tamamlanmak üzere 
  Konteyner kenti de tamamlamak üzere olduklarını belirten Genel Sekreter Gündoğdu, “Çadır kent, konteyner ve hastane sadece işin görünen kısmı. Çok büyük bir alt yapı çalışması da mevcut. Bunları kendi öz gücümüzle tamamladık” diye konuştu.  
 
  “Sahur ve iftarda 30 gün boyunca 150 bin kişilik yemek ikramımız olacak” 
  Diğer yandan Ramazan ayının geldiğini hatırlatan Gündoğdu, “Antikkapımız depremin ilk günlerinden itibaren üç öğün yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Ramazan ayı ile birlikte sahur ve iftarda 30 gün boyunca 150 bin kişilik yemek ikramımız olacak. Depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Tüm iştiraklerimizi ve diğer birimlerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.  
 



                                      


İHA
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