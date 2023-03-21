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Kocaeli Büyükşehir, Hatay Esnafına 7 Noktada Prefabrik Çarşı Kuruyor

Büyükşehir Belediyesi, Hataylı esnafın faaliyetlerine başlaması için 7 ayrı noktada çalışma başlattı

Kocaeli Büyükşehir, Hatay Esnafına 7 Noktada Prefabrik Çarşı Kuruyor

21 Mart 2023 Salı 10:46

 Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Hatay esnafının işlerini yapabilmesi ve günlük hayatın canlandırılması için 7 ayrı noktaya 555 prefabrik kuracak.

 

555 PREFABRİK DÜKKAN

Hatay’da vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek için bölgede çadır kent ve hastane kuran, 1200 kişilik konteyner kent için çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez bölgede esnaf için harekete geçti. Depremden etkilenen esnafın yaralarını sarmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Burdur Valiliğinin koordinatörlüğünde 7 ayrı noktaya prefabrik çarşılar kuracak. Bu kapsamda oluşturulacak Subaşı Çarşısında 80, Samandağ Yolu Çarşısında 35, Primemal AVM Çarşısında 70, Hastane Kavşağı Çarşısında 115, Çekmece Çarşısında 115, Şükrü Balcı Caddesi Çarşısında 75 ve Honda Kavşağı Çarşısında 65 olmak üzere toplam 555 prefabrik kurulacak.

 

7 AYRI NOKTADA ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, esnaf için 7 ayrı noktada çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri belirlenen alanlarda zemin iyileştirmesi, hafriyat kaldırma ve temel için hazırlıklara devam ediyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak esnafın günlük hayatına devam etmesi amaçlanıyor.

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