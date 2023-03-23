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Kocaeli Büyükşehir, Hatay’da Enkaz Kaldırma Çalışmalarına Destek Veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 56 kamyon, 17 ekskavatör ile Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir, Hatay'da Enkaz Kaldırma Çalışmalarına Destek Veriyor

23 Mart 2023 Perşembe 17:53

 
 
 
   Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 56 kamyon, 17 ekskavatör ile Hatay’da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.   
  Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da çalışmalarına devam ediyor. Bölgede çadır kent, ve konteyner hastane kuran Kocaeli Büyükşehir, enkaz kaldırma çalışmaları da yapıyor. 56 kamyon, 17 ekskavatör, 3 loder ve 5 kırıcıyla çalışmalar yürütülüyor. Kocaeli Büyükşehir ekipleri, AFAD tarafından yönlendiriliyor. 60 enkaz kaldırma işi AFAD’ın yönlendirmesiyle Büyükşehir ekiplerine verildi. Ekipler bu hafta içerisinde 12 enkaz kaldırma çalışmasını tamamladı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Ekipler 15 günde 42 enkaz kaldırma çalışmasını tamamlamış oldu. 18 enkazda çalışmalar devam ediyor. Çıkarılan enkaz kalıntıları depolama sahasına naklediliyor. 






                                       


İHA
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