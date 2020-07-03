banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Büyükşehir, komşunun yardımına koştu

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama sonrası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangınla mücadele için hızla bölgeye gitti

Kocaeli Büyükşehir, komşunun yardımına koştu

03 Temmuz 2020 Cuma 20:29

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, komşu ilin yardımına koştu. Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri, araçları ile patlamanın gerçekleştiği ilk saatlerde bölgeye ulaşarak, Sakarya’daki yangına müdahale ekiplerine destek verdi.

 

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR 4 ARAÇ VE 9 PERSONEL İLE BÖLGEDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri patlama sonrası olayın gerçekleştiği bölgeye 4 araç ve 9 personel ile intikal etti. 9 kişiden oluşan Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin yanlarında bir adet 42 metrelik merdivenli, bir adet 18 metrelik köpük kulesi ve iki adet 18 tonluk su tankeri araçları bulunuyor. Yangını söndürme çalışmaları ise hala sürüyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaelihaberKocaeliGebzehaberGebzeKoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraSağlıkAsayişDerslerReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şehitlik Parkı yenilendi Şehitlik Parkı yenilendi
Gebze’de su öğleden sonra kademeli olarak verilmeye başlandı Gebze’de su öğleden sonra kademeli olarak verilmeye...
Hat 700 Dilovası’ndan da yolcu alacak! Hat 700 Dilovası’ndan da yolcu alacak!
Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu
Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi Recep Ersoy olay anını anlattı: Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi Recep Ersoy...
Sakaryada havai fişek fabrikasında patlama Sakaryada havai fişek fabrikasında patlama
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Şehitlik Parkı yenilendi
Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi’nde bulunan Şehitlik Parkı’nı yenileyerek parka modern bir...

Haberi Oku