Kocaeli Büyükşehir, Tarıma Destek Projeleriyle Türkiye’ye Örnek Oluyor

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (Agricities) tarafından, Konya’da, 30 Büyükşehir Belediyesinin katıldığı, “Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma yönelik çiftçilerin yüzünü güldüren projeleri damgasını vurdu.

30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KATILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya, 30 Büyükşehir Belediyesinin Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Dairesi yöneticileri katıldı. Tarımsal tecrübe ve tekniklerin paylaşıldığı çalıştayda, daha iyi bir tarımsal biyolojik çeşitlilik, daha fazla besleyici unsurlar, tarım toplumları için gelişmiş geçim kaynakları ve daha dayanıklı sürdürülebilir tarım sistemi konularında sunumlar gerçekleştirildi, istişareler yapıldı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR’İN PROJELERİ TAKDİR TOPLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen çalıştaya katılan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, tarıma ve kırsal kesime verilen destekler, tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili katılımcılara sunum yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ederek, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP), Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi, modern sera kurulumu, akaryakıt, tohum ve fide desteklerini görseller eşliğinde anlatan Balaban, ayrıca kırsalda acil konularda hizmet vermek amacıyla kurulan A Takımı’nın faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

TABİP DİKKAT ÇEKTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği projeler, çalıştaya katılanlar tarafından büyük ilgi gördü. İlgili belediye yetkilileri, Kocaeli’de çiftçilere yönelik destek projeleriyle ilgili bilgi aldı.

Özellikle, Başkan Tahir Büyükakın’ın önemsediği, Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu, stevia (şeker otu) yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de amaçlanıyor.

KIRSALDA HİZMETLER AKSAMADAN SÜRÜYOR

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce, muhtarların, “Muhtar Aktif Etkin Çözüm” sistemi üzerinden gönderdiği talepler değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirmeler sonucunda ortak kullanım alanlarının onarımı ve inşası yapılıyor, malzeme yardımında bulunuluyor. Büyükşehir Belediyesince mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın, mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının yeniden yapımı ve tadilatı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Muhtarlıklar ve mahalle konaklarının tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur, fayans, hazır beton, işçilik, kum ve demir gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara da destek veriliyor.

BELEDİYELER KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Çalıştayda, tarımla ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve projelerin uyum içinde yapılması kararlaştırıldı. Çalıştayda ayrıca, 30 Büyükşehir Belediyesince karşılıklı bilgi ve teknik paylaşımlar yapıldı, projelerin iş birliği içinde uygulanması kararlaştırıldı. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nda ayrıca, kuraklık, açlık, toprak, su ve diğer kaynakların doğru kullanımı, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda çalışmalar ele alındı. Örnek uygulamalar takip edilerek, tarım, gıda güvenliği, lojistik ve sürdürülebilirlik konularında yeni metotları araştırmak ve geliştirmek ve üyeleri bilgilendirmek amacı ile faaliyetler ve yayınlar yapılması kararlaştırıldı.



















