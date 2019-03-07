Kocaeli Büyükşehir’e Bir Ödül Daha

Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı’nın toplu ulaşım için geliştirdiği projeleri ‘Yenilikçi Toplu Ulaşım Çözümleri Ödülü’ne layık görüldü. Ankara’da düzenlen törende Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Başkan Vekili Zekeriya Özak ve beraberindeki heyet katılarak ödülü aldı.

6-7 MART’TA ANKARA’DA DÜZENLENDİ

AUSDER tarafından 6-7 Mart 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde oluşturulan kategorilerde katılım sağlayan resmi ve özel kurumlar tarafından sunulan projeler, oluşturulan jüri üyelerince değerlendirmeye alındı. Jüri üyelerinin değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde başarılı bulunan projelere ‘’Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri’’ başlığı altında çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

YENİLİKÇİ TOPLU ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ ÖDÜLÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı’nın halen yürürlükte olan kartlı biniş sistemlerini güncel teknolojik hayata uyarlayacağı; ‘’QR Kodlu Mobil Ödeme Sistemi’’, ‘’Araç içi navigasyonlu sürücü paneli’’ ve ‘’Engelliler için toplu ulaşım sistemini kolaylaştıran mobil uygulamalar’’ başlıkları altındaki geliştirilmiş projelerine ‘Yenilikçi Toplu Ulaşım Çözümleri Ödülü’ verildi.

ÖDÜLÜ BAŞKAN VEKİLİ ÖZAK ALDI

Yapılan törende ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya ÖZAK, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın ellerinden aldı. Ödüle layık görülen projeler en yakın zamanda Kocaeli halkının hizmetine sunulacak.

OTOBÜSLERE CEP TELEFONU İLE TEMASSIZ BİNİŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Daire Başkanlığı; vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkileyen daha güvenli, hızlı, konforlu, çevreci ve yaşamı kolaylaştırıcı projeler üretiyor. ‘Yenilikçi Toplu Ulaşım Çözümleri Ödülü’nü de alan projeler arasında en dikkat çekenleri, NFC teknolojisi ile bu teknolojiyi destekleyen telefonlar ile vatandaşların otobüslere temassız biniş yapması ve araç içi yolcu bilgilendirme ekranlarıyla anlık olarak vatandaşlara bilgi akışı sağlanması oldu.