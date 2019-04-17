Kocaeli Coğrafi İşaret Bekliyor

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Derince'deki çene suyumuz, Eşme ayvamız, Gebze bayram çöreği, İzmit simidi, Kocaeli sütlü nuriye tatlısı ve Yarımca kirazı gibi ürünlerle ilgili de müracaatlar yapıldı. Önümüzdeki dönemde bunların da coğrafi işaretlemeyle tescillerinin yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Turizm Haftası kapsamında, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İzmit Atılım Anadolu Lisesinin iş birliğiyle Sabancı Kültür Merkezin'de düzenlenen "Anadolu’nun Renkleri" temalı etkinlikler kapsamında, görsel sanatlar sergisi, tiyatro gösterisi, türkü ve halk oyunları performansları gerçekleştirildi.



Vali Aksoy, burada yaptığı konuşmada, turizmin sadece bir ticari faaliyet değil aynı zamanda insanların birbirlerini daha iyi anlayabilecekleri kültürel gelişmelerin bir yöntemi olduğunu söyledi.

Turizmin aynı zamanda uluslararası bir faaliyet olması dolayısıyla insanlar arasında dostlukların oluşmasına ve dünya barışının gelişmesine de katkı sunan bir sektör olduğunu belirten Aksoy, Kocaeli'nin önemli bir sanayi kenti olarak bilinmekle birlikte turizm potansiyelinin de yüksek olduğunu vurguladı.

- "Ürünlerimizin tescil edilmesi bölgemiz adına büyük önem taşıyor"



Aksoy, bu potansiyeli harekete geçirmek ve turizmden daha fazla pay almak adına geçmişte başlatılan ve halen devam eden ve önümüzdeki süreçte de yapmayı planladıkları önemli çalışmalar bulunduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Kentin, özellikle belirli ürünlerinin o kentin tanıtımında da çok önemli katkıları var. Kocaeli'ye ait ürünlerin, patent kurumundan coğrafi işaretleme kaydı yaptırılıp tescilleri alındı. Şu ana kadar alınmış olan ürün sayımız altı. Kandıra bezi, Karamürsel sepeti, İzmit pişmaniyesi, Hereke'nin yün, el ve ipek halısı şeklinde farklı ürünlerimizi coğrafi işaretlemeyle tescil ettirmiş durumdayız. Coğrafi işaretleme noktasında yeni ürünlerimizin de tescil edilmesi bölgemiz adına büyük önem taşıyor. Bu anlamda müracaatı yapılmış ve işlemleri devam eden Derince'deki çene suyumuz, Eşme ayvamız, Gebze bayram çöreği, İzmit simidi, Kocaeli sütlü nuriye tatlısı ve Yarımca kirazı gibi ürünlerle ilgili de müracaatlar yapıldı. Önümüzdeki dönemde bunların da coğrafi işaretlemeyle tescillerinin yapılmasını bekliyoruz."

Protokol konuşmalarının ardından sahne alan İzmit Atılım Lisesi öğrencileri, "Gezginin Heybesinde Hayatlar" adlı tiyatro oyununu sergiledi. Daha sonra, öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu orkestra ve dans grubu türküler seslendirdi ve halk oyunları gösterisi sundu.

Programı hazırlayan İzmit Atılım Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Vali Aksoy ile fotoğrafı çektirdi.



Etkinliğe, Aksoy'un yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.