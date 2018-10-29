Kocaeli Cumhuriyet için koştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu’na bu yılda yoğun ilgi vardı. Koşuya 10 binin üzerinde sporsever ilgi gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yılı kutlamaları çerçevesinde bu yıl altıncısını düzenlediği Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu’nda kadın, erkek, genç, yaşlı demeden binlerce vatandaş kıyasıya yarıştı. Üç kategoride gerçekleşen yarışın başlangıcından sonuna kadar elinden bir an olsun bayrağını bırakmayan cumhuriyet sevdalıları; birlik, beraberlik ve kardeşliğini Kocaeli’den tüm dünyaya haykırdı. 3 kilometrelik halk koşusunda genel klasmanda Sinan Tatlı birinci olurken aynı klasmanda bayanlarda birinciliği Rahime Tekin elde etti. Profesyonel sporcuların katıldığı 10 kilometre koşusunda birinciliği, erkeklerde Hılary Kıptum Maıyo Kımaıyo, bayanlarda ise Meskerem Seifu Amare aldı. Çocuk Maratonunun birincisi ise erkeklerde Toprak Umut Temel, kızlarda ise İremnur Türkmen olurken maratona katılan tüm çocuklar gönüllerin birincisi oldu. Koşuya 10 binin üzerinde sporsever katıldı.

ÜÇ KATEGORİDE DÜZENLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde tertiplediği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu ” 10 km koşusu, 3 km Halk koşusu ve 1 km Çocuk Maratonu olmak üzere üç kategoride gerçekleştirildi.

10 BİNİN ÜZERİNDE SPORSEVER KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen koşuya Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Ulaşımpark Genel Müdürü Yasin Özlü, Kağıtspor Kulübü Genel Sekreteri Bekir Köksal, Büyükşehir yetkileri ve on binin üzerinde sporsever katıldı. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, 41 numaralı göğüs numarasıyla koşudaki yerini aldı.

CUMHURİYETE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Koşu öncesi konuşan Kocaeli Büyükşehir Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Cumhuriyetimizin 95’inci yılında hepinizi coşkuyla selamlıyorum. Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyeti bize emanet eden büyüklerimize başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah biz de Cumhuriyete güçlü bir şekilde sahip çıkacağız. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz her şeyin önünde. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyetin ışığında sporu önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi. Konuşmasının ardından Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ve protokol üyeleri koşunun startını verdi.

YABANCI ATLETLER ÖDÜLLERİ PAYLAŞTI

Profesyonel sporcuların katıldığı 10 km koşusunda Kenyalı atlet Hıllary Kıptum Maıyo Kımaıyo birinci, Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw ikinci, üçüncülüğü ise Kenyalı atlet Nelson Kıpkogeı Cheruelde etti. 10 km bayanlar kategorisinde Etiyopyalı atlet Meskerem Seıfu Amare birinci, Kenyalı atlet Florence Kangogo ikinci ve Kenyalı atlet Christine Moraa Oıgo üçüncü oldu. 10 km koşusunda birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin TL nakdi ödül verildi. Dereceye giren sporcular madalya ve ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Vali Yardımcısı Suat Yıldız’ın elinden aldı.

3 KM HALK KOŞUSU’NDA DERECELER

3 km Halk Koşusu’nda genel klasmanda erkeklerde Sinan Tatlı binici, Berke Ertaş ikinci, Murat Kurtak üçüncü oldu. Bayanlarda ise Rahime Tekin birinci, Kader Kurt ikinci, Bensu Bozdağ üçüncülüğü elde etti. 3 km halk koşusunda dereceye giren sporcular madalya ve ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Ulaşımpark Genel Müdürü Yasin Özlü’nün elinden aldılar.

ONLAR GÖNÜLLERİN BİRİNCİLERİ

Çocuk Maratonu’nda ise erkeklerdeToprak Umut Temel birinci, İbrahim Kürhem ikinci, Ali Kurhan üçüncü oldu. Kızlarda ise İremnur Türkmen birinci, Cemre İşakar ikinci, İlayda Ergül üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular madalya ve ödüllerini Zabıta Dairesi Başkanı Serhan Çatal, Kağıtspor Kulübü Genel Sekreteri Bekir Köksal ve Dilovası İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu takdim etti. Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu’na katılan tüm çocuklar gönüllerin birincisi oldu.





KATILIMCILARA ANI HEDİYELERİ DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi, yarışa katılan tüm vatandaşlara ay yıldızlı ve üzerinde Türkiye haritası bulunan kırmızı tişörtler verdi. Ayrıca yarışa katılan tüm vatandaşlara katılım belgesi, madalya ve Türk Bayrağı hediye edildi.