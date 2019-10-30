Kocaeli, Cumhuriyet ve bayrak için tek yürek oldu

Kocaeli’de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet ve Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi. Türkiye’de bir yandan Cumhuriyet sevinci yaşanırken, diğer yandan Barış Pınarı Harekatı’ndaki şehitlerimiz tüm ulusu hüzne boğdu. Türk silahlı kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekâtı sırasında, teröristlerin açmış olduğu taciz ateşi sonucunda yaralanan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmasının ardından Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın görev sırasında kalp krizi geçirerek şehit olması sonucu Cumhuriyet Bayramı Kocaeli’de de buruk yaşandı. Cumhuriyet ve Bayrak yürüyüşünde 300 metrelik Türk bayrağımız açıldı ve Kocaeli tek yürek oldu.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Kocaeli’nin Cumhuriyet ve bayrak için tek yürek olduğu yürüyüşe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, Genel Sekreter yardımcıları Hasan Aydınlık, Doğan Erol, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DUA EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet ve bayrak yürüyüşü, Merkez Bankası önünde başladı. Kortej sırasında nihai yere varıncaya kadar vatandaşlar tarafından 300 metrelik bayrak açıldı. Binlerce kişi ellerinde Türk bayrağı ile Anıtpark alanına kadar yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşün sonunda Fevziye Camii İmam Hatibi Faruk Çoban Kura’nı Kerim Tilaveti verirken Yeni Cuma Cami İmamhatibi Ahmet Doğan ise şehitlerimiz için dua okudu. Binlerce vatandaşın bir araya geldiği etkinlikte herkes gönül gönüle vererek, dualarını kahraman ordumuz için gönderdi.

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLMEZ

Yürüyüşün bitişinde Anıtpark’ta bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, şehitler ölmez vatan bölünmez sözünü hatırlattı. O esnada halkın da eşlik etmesiyle coşkulu ve duygulu anlar yaşandı. Çakmak konuşmanın devamında şu ifadeleri kullandı. “Geçmişte ülkemizi değişik şekillerde diz çöktürtmeye çalışanlar oldu ama bizler bugün de olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece hep ayakta kaldık. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk başta olmak üzere vatanın her toprağını kanlarıyla sulamış tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Dün Darıca’da bir şehidimizi uğurladık. Babası da aynı şeyi haykırdı, bu bayrak dalgalandıkça bu Mehmetçikler düğüne gider gibi savaşa gider, bizim karşımızda kimse duramaz, Şehitler ölmez vatan bölünmez” dedi.





















