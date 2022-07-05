Kocaeli' de il ve ilçe seçim kurulları başkanları belirlendi

Kocaeli il ve ilçe seçim kurulu başkanları, Seçim Kanunu'nda yapılan yeni değişiklik sonrası ilk kez kurayla belirlendi. İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Atilla Darı oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kanunundaki değişikliğinin ardından il seçim kurulu başkanı, üyeler ve ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesine karar vermişti. Bu kapsamda YSK, il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yurtdışı ilçe seçim kurulu kura usulü belirlendi. Kocaeli’de yapılan kura çekimlerinde birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasında görevlendirmeler yapıldı. Kuradan çıkan isimler seçim döneminde yoğun şekilde görev yapacaklar.





İL SEÇİM KURULU BAŞKANI ATİLLA DARI OLDU