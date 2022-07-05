Kocaeli' de il ve ilçe seçim kurulları başkanları belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kanunundaki değişikliğinin ardından il seçim kurulu başkanı, üyeler ve ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesine karar vermişti. Bu kapsamda YSK, il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yurtdışı ilçe seçim kurulu kura usulü belirlendi. Kocaeli’de yapılan kura çekimlerinde birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasında görevlendirmeler yapıldı. Kuradan çıkan isimler seçim döneminde yoğun şekilde görev yapacaklar.
İL SEÇİM KURULU BAŞKANI ATİLLA DARI OLDU
Kocaeli’de yapılan kura çekimi sonucunda İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Atilla Darı oldu. Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Atilla Darı Kocaeli’de birçok büyük davaya baktı. 2013 yılında Mardin Hakimliği'nden Kocaeli Hakimliğine atanan Darı, 2018 yılında ise il içi atamayla Kocaeli Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı'na getirildi. İl Seçim Kurulu 1’inci asil üyesi Hakim Evrim Cansu, 2’nci asil üyesi Hakim Elif Aktepe, 1’inci yedek üyesi Hakim Suzan Aslan, 2’nci yedek üyesi Hüseyin Öksüz oldu.