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Kocaeli' de il ve ilçe seçim kurulları başkanları belirlendi

Kocaeli il ve ilçe seçim kurulu başkanları, Seçim Kanunu'nda yapılan yeni değişiklik sonrası ilk kez kurayla belirlendi. İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Atilla Darı oldu

Kocaeli' de il ve ilçe seçim kurulları başkanları belirlendi

05 Temmuz 2022 Salı 17:30

 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kanunundaki değişikliğinin ardından il seçim kurulu başkanı, üyeler ve ilçe seçim kurulu başkanlarının 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenmesine karar vermişti. Bu kapsamda YSK, il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yurtdışı ilçe seçim kurulu kura usulü belirlendi. Kocaeli’de yapılan kura çekimlerinde  birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasında görevlendirmeler yapıldı. Kuradan çıkan isimler seçim döneminde yoğun şekilde görev yapacaklar.

İL SEÇİM KURULU BAŞKANI  ATİLLA DARI OLDU
Kocaeli’de yapılan kura çekimi sonucunda İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Atilla Darı oldu. Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Atilla Darı Kocaeli’de birçok büyük davaya baktı. 2013 yılında Mardin Hakimliği'nden Kocaeli Hakimliğine atanan Darı, 2018 yılında ise il içi atamayla Kocaeli Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı'na getirildi. İl Seçim Kurulu 1’inci asil üyesi Hakim Evrim Cansu, 2’nci asil üyesi Hakim Elif Aktepe, 1’inci yedek üyesi Hakim Suzan Aslan, 2’nci yedek üyesi Hüseyin Öksüz oldu.
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