Kocaeli de kapalı yol bulunmuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dün gece etkili olan kar yağışına anında müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dün akşam saatlerinde kent genelinde etkili olan kar yağışına anında müdahale etti. Kentin kritik noktalarında hazır bekleyen karla mücadele ekipleri karla kaplanan yolları küreyerek temizledi. Küreme çalışmalarının yanı sıra buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon uygulamaları da gerçekleştiriliyor.

GECE BOYUNCA KARLA MÜCADELE

Karla mücadele çalışmaları kar yağışının etkili olduğu kent genelinde yapılıyor. Yoğun kar yağışının olduğu Kartepe ve diğer yüksek kesimlerdeki köy yollarında yapılan çalışmayla yollar sürekli açık tutuluyor. Çalışmalar aralıklarla devam ediyor. Karla mücadele ekipleri gece boyunca yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaparken kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor.

410 PERSONEL 183 ARAÇ

İlçelerde 73 farklı ana artere konuşlandırılan ekipler 24 saat hizmet veriyor. Karla mücadele ekipleri kentin tüm noktalarına kısa sürede ulaşabilmesi için 410 personel hizmet veriyor. 183 Adet Araç (2 Adet Kar Rotatifi, 29 adet Kar küreme kamyonu, 8 adet kar küreme kamyoneti, 22 adet grayder, 17 adet kanal kazıyıcı, yükleyici, 12 adet Loder, 14 Adet Ekskavatör, 2 adet kar robotu, 2 adet bobcat, 3 adet çekici trayler, 15 adet tuzlama kamyonu, 1 adet vinç, 14 adet pikap, 5 adet akaryakıt tankeri, 37 adet kar bıçaklı traktör) karla mücadelede kullanılıyor.

YOLLAR 24 SAAT AÇIK

Kocaeli Üniversite Kampüsü, Santral, Kuruçeşme Irak Konutları, Arızlı TOKİ Konutları, Kartepe Otel Yolu, Başiskele Baraj Yolu, Gölcük İhsaniye, Karamürsel Karapınar, Derince İshakçılar ve Gebze Pelitli şantiyelerinde kar ekipleri bulunuyor. Ulaşım Dairesi ekipleri, buzlanmayı önlemek için tuz, solüsyon ve kar küreme araçlarıyla çalışma yapıyor. Ekipler 24 saat yolların sürekli açık kalmasını sağlıyor.

KÜREME-TUZLAMA YAPILIYOR

Kocaeli’de etkili olan soğuk hava nedeniyle yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için ekipler kar küreme ve tuzlama yapıyor. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşların yollarda sıkıntı yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda yetkililer uyarıda bulundu.