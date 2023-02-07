Kocaeli, Depremzede Kardeşlerinin Yanında

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde etkili olan depremin ilk dakikasından itibaren Valiliğimiz koordinasyonunda gerekli istişare ve değerlendirmeler yapılmak suretiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve STK’larımızdan oluşan, içinde sahra hastanesininde bulunduğu 36 araç ve 177 personelimiz ilk etapta bölgeye sevk edilmiştir.





Gün içinde gerek ilçe belediyeleri, gerekse özel şirket ve hayırsever iş insanları hiçbir çağrıya gerek kalmaksızın imkanları ölçüsünde temin ettikleri iş makinası ve çeşitli büyüklüklerdeki 64 araç yine Valiliğimiz koordinasyonunda bölgeye sevk edilmiştir.





Kocaelili hemşehrilerimiz tarafından dile getirilen yardım yapma talepleri doğrultusunda Valiliğimizce ayni yardım toplanma yeri olarak belirlenen İzmit ilçemizdeki eski Carrefour binasına teslim edilen 58 koli giysi, 19811 adet yorgan-battaniye, 2069 adet mont-polar, 266 adet elektirikli ısıtıcı, 101 çift ayakkabı-bot, 80 koli gıda, 35 paket çocuk bezi, 120 adet çadır ve diğer muhtelif yardım malzemeleri 20 tıra yüklenerek bölgedeki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere gönderilmiştir.





AFAD Başkanlığı tarafından bildirilen hesap numaralarına ise 1 Milyon 785 Bin TL nakdi yardım yapılmıştır.





Yapılan ayni yardım kabulleriyle ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup; nerede ihtiyaç olursa oraya yardıma koşan, depremin acısını hiç unutmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, yardımları depremzede kardeşlerimize titizlikle ulaştırmaya devam ediyoruz.





Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.









Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.





KOCAELİ VALİLİĞİ











