Kocaeli DEVA’dan Atatürk Vurgusu

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç bir mesaj yayınlayarak, “Son günlerde başta Atatürk olmak üzere ülkenin kurucu değerlerine yapılan saldırılar kabul edilemez” dedi

Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, önce Samsun’da ve ardından da Ayasofya Camii’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Atatürk’e karşı yapılan hadsiz eleştirilerin ülkenin kurucu değerleri ile sorunu olanların hezeyanları olduğunu ifade etti.

YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç yayınladığı mesajda şunları ifade etti: “Ülkemizin kurucu değerleri, bu ülkenin vatandaşı olan herkes için kutsaldır ve manevî önemi vardır.

Onlarca yıl süren savaşlardan çıkmış, vatan toprakları işgal edilmiş, orduları dağıtılmış, Kocaeli dâhil bütün stratejik noktaları ele geçirilmiş bir ülkeden ‘Tam Bağımsız’ bir cumhuriyet kuran insanların, manevî şahsiyetlerine hele ki vefatlarından neredeyse bir asıra yakın zaman geçtikten sonra saldırmak hadsizlikten başka bir şey değildir.

Bütün hayatını bu ülkenin kurtuluşu için savaş meydanlarında geçirmiş bir lidere Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini tevillendirerek hakaret etmek ve lanet okumak olsa olsa ya cahillikten ya da hainlikten olur. Söz konusu hakaretlerin kendi bulunduğu ortamda edilmesinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanı’nı olmak üzere Sayın Savcılarımızı acilen göreve çağırıyoruz...

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığımız’ın da bünyesinde yuvalanan bu zihniyetteki kişilere karşı gereğini yapmasını bekliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur...”