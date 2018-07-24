Kocaeli Devlet Hastanesi’ne 310 araçlık otopark

BİN 400 METREKARE ALAN
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından uygulama çalışmaları yürütülen otopark, hastane alanın kuzeybatı kısmında oluşturuluyor. Bin 400 metrekare alanda yapılan çalışmada 5 bin metreküp dolgu, bin 200 metre altyapı 50 metre de istinat duvarı çalışması yapılıyor.
310 ARAÇLIK
310 araç kapasitesine sahip olacak otopark asfaltlanarak park bölümlerine ayrılacak. Çalışmada 8 bin ton pmt 3 bin ton binder asfalt, 2 bin tonda aşınma asfaltı kullanılacak. Otoparkta oluşturulacak kaldırımlara ise 3 bin metre bordür döşenecek. Çalışma kapsamında otoparkta giriş çıkışlar da düzenlenecek. Büyükşehir tarafından otoparkın zemin ve istinat duvarı çalışmaları sürdürülüyor.