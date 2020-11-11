Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni

Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ve düzensiz göçmenlerin sevkini
sağlayan 2 şahıs, TCK 79 Maddesi Göçmen Kaçakçılığı kapsamında gözaltına alınmıştır.İşlemleri
biten şüpheliler Adli mercilere mevcutlu sevk edilecek olup düzensiz göçmenler ise İl Göç
İdaresine teslim edilmiştir. Ayrıca suça konu şehirlerarası otobüse el konulmuştur.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin
yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ