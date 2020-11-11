Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni

Emniyet Müdürlüğümüzce Göçmen Kaçakçılığının men ve takibine yönelik 10.11.2020 günü yapılan çalışmalar kapsamında;

Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ve düzensiz göçmenlerin sevkini

sağlayan 2 şahıs, TCK 79 Maddesi Göçmen Kaçakçılığı kapsamında gözaltına alınmıştır.İşlemleri

biten şüpheliler Adli mercilere mevcutlu sevk edilecek olup düzensiz göçmenler ise İl Göç

İdaresine teslim edilmiştir. Ayrıca suça konu şehirlerarası otobüse el konulmuştur.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin

yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.